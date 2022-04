Dopo aver visto il final trailer di Lightyear: La vera storia di Buzz in tanti avranno sperato di poter vedere da subito anche qualche prodotto da collezione e, come volevasi dimostrare, ad arrivare per prima al traguardo questa volta è stata la giapponese Tamashii Nations, azienda facente parte del gruppo Bandai Spirits che per l’occasione ha annunciato ben due prodotti tratti da questo nuovo film d’animazione Pixar. Le due proposte, Buzz e l’astronave XL-15 fanno parte di due linee distinte della casa nipponica. Buzz fa parte della linea S.H. Figuarts che tra le sue proposte vede un folto numero di titoli, da quelli Marvel, DC o dai Manga come Dragon Ball (la linea più seguita dai collezionisti del nostro paese) e tanti altri ancora. L’astronave, il cui vero nome e’ XL-15 Space Ship fa parte invece di un’altra linea di successo di Tamashii Nations, la linea DX Chogokin che in passato ha prodotto sia Robot che Veicoli, come in questo caso.

Lightyear – Buzz S.H.Figuarts

L’action figure di Buzz sarà alta 16 cm e realizzata completamente in pvc. Il gran numero di articolazioni, come potete vedere dalle immagini, consentirà alla figure di assumere qualsiasi tipo di posa. A coronare una figure come questa vi saranno un gran numero di accessori e parti intercambiabili che si possono incastrare nella tuta da Space Ranger come il Jet-Pack con ali retrattili (che in tanti avranno riconosciuto da quello visto in Buzz versione giocattolo).

Lightyear – XL-15 Space Ship

La replica dell’XL-15 Space Ship, l’astronave che vedremo nel film, come scritto poco sopra sarà realizzata per la linea Deluxe Chogokin, tradotto….avrà parecchie parti in metallo oltre che alla plastica e sarà realizzata, per via delle dimensioni, non in scala con la S.H. Figuarts ma avrà comunque una lunghezza di quasi 24 cm. Pur non essendo dotata di particolari funzioni, questa astronave avrà sia il vetro della cabina di pilotaggio apribile sia il carrello con le ruote per l’atterraggio estraibili. Cosa non da poco, per chiunque voglia esporre l’astronave come di deve, verrà dotata di un piedistallo nero, molto elegante, con tanto di serigrafia degli Space Rangers e di un paio di miniature in scala di Buzz e Zurg.

Lightyear

Lightyear è un lungometraggio originale creato da Disney e Pixar. Questa avventura sci-fi ci porta alle origini di Buzz Lightyear, l’eroe al quale l’omonimo giocattolo era ispirato, per farci conoscere il leggendario Space Ranger che ha conquistato intere generazioni di ammiratori. La regia di Lightyear è affidata a Angus MacLane, regista e storico animatore Pixar, vincitore di due Annie Awards, già co-regista di Alla ricerca di Dory (2016). Cura la produzione Galyn Susman, già produttrice di Toy Story: Tutto un altro mondo.

Uscita e Prezzo

Buzz S.H. Figuarts e XL-15 Space Ship Deluxe Chogokin usciranno in Giappone nel mese di Giugno 2022 (e nei mesi a seguire in Italia grazie a Cosmic Group) ad un costo indicativo di 90 euro per la figure di Buzz e di 145 euro per l’astronave XL-15.