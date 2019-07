Live-action Sonic: dopo le polemiche avrà nuovo look!

Tim Miller, il produttore del live-action di Sonic, si rivolge ai fan assicurando loro che il personaggio della avrà un look tutto nuovo.

Tim Miller, il produttore del live-action di Sonic, si rivolge ai fan assicurando loro che il personaggio della nuova pellicola cinematografica avrà un look tutto nuovo. Dunque, dopo la diffusione del primo trailer, il quale aveva suscitato molte polemiche, Miller ha dichiarato che Sonic avrà un aspetto diverso da quello che abbiamo visto nei mesi scorsi.

Infatti, nel primo video il porcospino blu è apparso in sembianze, definite dagli appassionati, a dir poco inquietanti. Questo avrebbe fatto infuriate i molti fan. Dopo l’ondata di polemiche, il regista Jeff Fowler ha cercato di calmare gli animi annunciando che il personaggio di Sonic avrebbe subito alcuni cambiamenti.

Questo intoppo ha inevitabilmente rinviato l’uscita del film al mese di febbraio 2020, anche se inizialmente era prevista per novembre 2019. In ogni caso, dopo le affermazioni del produttore e del regista, tutti i fan possono stare tranquilli: Sonic avrà un look molto più simile a quello che siamo abituati a vedere solitamente.

A confermare quanto detto, è stato anche il doppiatore del personaggio Ben Schwartz. Dunque, c’è da aspettarsi che il tanto amato porcospino blu, che abbiamo conosciuto attraverso i videogiochi e i cartoni animati e che vedremo tra qualche mese nella nuova pellicola cinematografica, abbia grossomodo le stesse caratteristiche di sempre. Per chi non lo avesse ancora visto, ecco di seguito il trailer tanto discusso del live-action di Sonic:

Cosa ne pensate? Siete contenti della decisione presa in merito al restyling di Sonic per il nuovo live-action? Anche per voi aveva un aspetto così diverso e inquietante da dover correre ai ripari e rivedere il suo look?