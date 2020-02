Matrix 4: annunciata una new entry nel cast

Continuano ad arrivare notizie che riguardano la produzione del nuovo film di Matrix 4. Come tutti sapranno, in questi giorni, sono stati “reclutati” alcuni nuovi membri che faranno parte del cast del progetto. Ebbene, proprio in queste ore è arrivata la notizia inerente all’arrivo di un nuovo attore che prenderà parte alla pellicola cinematografica di Lana Wachowski. A quanto pare, nel cast di Matrix 4 farà parte anche Andrew Caldwell, noto volto della serie televisiva di iZombie, all’interno della quale ha vestito i pani di Harley Johnson.

Inoltre, l’attore ha avuto un ruolo anche nella pellicola horror – che ha debuttato nel 2019 – intitolata Haunt, scritta e diretta da Scott Beck e Bryan Woods. Dunque, nelle ultime settimane sono stati veramente molti gli attori che sono entrati a far parte del nuovo progetto inerente al film di Matrix. Infatti, quello di Andrew Caldwell è solo uno di molti altri attori che vedremo nella pellicola cinematografica e che si sono aggiunti al cast nei giorni appena trascorsi. Di recente era stato annunciato l’arrivo di due interpreti di grande livello, ossia Eréndira Ibarra insieme a Priyanka Chopra Jonas.

Nonostante sia sicuramente una gioia per i fan di Matrix assistere, man mano, all’evolversi del progetto di Lana Wachowski, pare che – purtroppo – il ruolo di Andrew Caldwell al momento dovrà restare top secret. Quindi non è dato sapere se il suo sarà un ruolo da protagonista oppure dovrà interpretare uno dei personaggi chiave in Matrix 4. Certo è che il nuovo arrivato avrà a che fare con star del cinema di grande livello, basti pensare a Keanu Reeves, ma anche Carrie-Anne Moss oppure Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris e Lambert Wilson. Senza contare che nel cast di Matrix 4 ci saranno anche Yahya Abdul-Mateen II con Jonathan Groff e Jessica Henwick.

In attesa di scoprire nuove informazioni inerenti al film di Lana Wachowski – che debutterà nelle sale cinematografiche nel mese di maggio 2021 – cosa ne pensate del “nuovo arrivato”?