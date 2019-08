Matrix 4: è ufficiale si farà

Matrix 4: arriva l'annuncio ufficiale del ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo per il quarto capitolo della saga diretto da Lana Wachowski.

Alla fine dopo i diversi rumors di alcuni mesi fa usciti sul web sono stati confermati e la realizzazione del quarto capitolo di Matrix è stata uficializzata nelle ultime ore da Variety.

Matrix 4 vedrà il ritorno sul grande schermo di Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss per riprendere i ruoli di Neo e Trinity e Lana Wachowski scriverà e dirigerà il quarto film della saga.



Toby Emmerich, presidente di Warner Bros. Picture Group, ha dichiarato: “Non potremmo essere più entusiasti nell’entrare nuovamente in Matrix con Lana. Lana Wachowski è una vera visionaria, una filmmaker unica e originale dal punto di vista creativo, e siamo elettrizzati all’idea che scriverà, sarà regista e produttrice di questo nuovo capitolo nell’universo di The Matrix“.

Al momento le riprese del film dovrebbero iniziare nel 2020, la sceneggiatura di Matrix 4 è stata scritta dalla stessa Wachowski in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell.

Lana Wachowski ha sottolineato: “Molte delle idee che io e Lilly abbiamo esplorato 20 anni fa riguardanti la nostra realtà sono attualmente ancora più rilevanti. Sono davvero felice nel poter riavere questi personaggi nella mia vita e grata per un’altra opportunità di lavorare con i miei brillanti amici“.

Al momento non ci sono ancora dettagli riguardanti la trama del film, ma siamo sicuri che non tarderanno ad arrivare nei prossimi giorni o nelle prossime ore.

La fanbase sul web si è divisa dopo l’annuncio, c’è chi salta dalla gioia e non vede l’ora di rivedere il ritorno dei protagonisti storici della serie, chi invece crede che la saga era da lasciare così com’è visto che il finale non aveva lasciato campi aperti per un seguito. Voi cosa ne pensate? Siete felici dell’arrivo del quarto capitolo di Matrix?