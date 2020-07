Mirka Andolfo crea Astrid per gli Star Days di Star Comics

In concomitanza con gli Star Days – le due giornata del 26 e 27 settembre pensate da Edizioni Star Comics per non far mancare ai lettori la vicinanza con gli autori malgrado la pandemia abbia impedito per questo 2020 le fiere di settore e gli incontri in fumetteria e libreria – Mirka Andolfo, star del fumetto internazionale, ha firmato la locandina e ha creato per l’occasione un personaggio simbolo delle due giornate: Astrid. Eroina e stella nascente, la donna disegnata da Andolfo per la locandina rappresentare l’apertura e l’impossibilità di frenare la passione per il fumetto. Comics, unlocked è, non a caso, l’urlo di battaglia per le due giornate.

Edizioni Star Comics ha pensato un evento ibrido, che combini le occasioni offerte dal digitale con le esperienze più tipiche di incontro con il pubblico: le firme, le dediche, l’approdo in fumetteria, gli incontri con gli autori tornano nella vita dei lettori con gli Star Days. In questo modo la casa editrice perugina intende sostenere i punti vendita, un progetto in continuità con le precedenti iniziative, nate con l’obiettivo di offrire alle fumetterie gli strumenti necessari alla ripresa.

Mirka Andolfo ha commentato:

Sono onorata che gli amici di Star Comics abbiano chiesto a me di realizzare la locandina per questa prima edizione degli Star Days. Un festival (digitale, per necessità) che mette al centro il rapporto tra lettori e autori, che per me è da sempre importantissimo. Astrid, la protagonista della locandina è nata proprio durante una visita alla redazione Star Comics. Volevo trasmettere con le immagini l’energia e l’entusiasmo che ho respirato in quella occasione. Il fumetto fa sognare, fa “toccare le stelle”, proprio come fa – in una posa sinuosa e quasi supereroistica che richiama il logo della casa editrice – la ragazza sulla locandina.

Le due giornate vedranno tanti ospiti alternarsi nella sede di Perugia. Avremo l’occasione di incontrare gli autori dei nuovi fumetti dedicati a un pubblico young adult: Davide Tosello, autore di Blue; Paola Antista, disegnatrice di Sorceline e il terzetto composto da Michele Monteleone, Fiore Manni, Ilaria Catalani, autori di Mask’d. E poi Paolo Martinello, con il nuovo Conan; Paola Barbato, Matteo Bussola ed Emilio Pilliu che lanceranno il loro Bacteria anticipando la storia con un albo in tiratura limitata. Mario Alberti presenterà il secondo attesissimo volume della serie Il Muro. Emilio Laiso lancerà la nuova incarnazione di X-O Manowar; Antonello Dalena coinvolgerà un pubblico di tutte le età con Ernest & Rebecca; parleremo di temi sociali con Alberto Ponticelli e Jonathan Dumont, autori di Urgenza livello 3. Con Daniele Brolli, Davide Fabbri, e Carmine Di Giandomenico avremo l’occasione di parlare di Examen.

Con gli autori, interverranno in panel tematici, Tommaso Ariemma; Licia Troisi; Paolo Baronci; Fiorenzo Delle Rupi; Dario Moccia e Matteo Stefanelli.

Chi desidera potrà prenotare e ritirare successivamente una copia firmata presso la propria fumetteria di fiducia. Sarà inoltre possibile seguire l’evento online e assistere al firmacopie. L’acquisto potrà essere effettuato solamente tramite questa modalità e le copie dedicate non avranno alcun sovrapprezzo. Il sistema – come durante le fiere – sarà first come, first served.

Tra i numerosi ospiti dell’evento ci sarà anche l’autrice della locandina: Mirka Andolfo. La fumettista napoletana ha collaborato con i più grandi marchi internazionali e può vantare per i suoi progetti personali centinaia di migliaia di copie vendute in Italia e all’estero. Mirka Andolfo è stata la prima italiana a firmare come autrice completa una pubblicazione DC Comics: il suo capitolo di Harley Quinn: Black + White + Red è uscito in versione digital first il 3 luglio.

In esclusiva per gli Star Days, Mirka Adolfo disegnerà la variant cover di Hitorijime My Hero, il manga di Memeko Arii in arrivo in Italia nel mese di ottobre. Primo manga appartenente al genere boys love pubblicato da Star Comics, Hitorijime My Hero racconta la storia di Masahiro Setagawa, un liceale riservato e insicuro che finisce inaspettatamente in un gruppo di teppisti. L’edizione speciale, in tiratura limitata, sarà disponibile solo per chi aderirà agli Star Days, ordinando il volume presso la propria fumetteria di fiducia. I fan potranno seguire Mirka durante le due giornate di settembre e avere l’esclusiva locandina e l’edizione limitata di Hitorijime My Hero firmate facendo richiesta alla propria fumetteria.