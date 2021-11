Ms. Marvel: le prime attese immagini della serie live-action

Il Disney+ Day di oggi, 12 novembre 2021, ha portato un vasto assortimento di notizie e annunci riguardanti i prossimi film e le future serie tv dell’omonima piattaforma di streaming ed è stato un giorno particolarmente importante per la Marvel. Disney+ ha rilasciato una serie di informazioni entusiasmanti per i fan, incluse grandi novità per l’imminente Ms. Marvel.

Ms. Marvel: le prime immagini dell’attesa serie live-action

Oltre a confermare l’attesissima finestra di rilascio della serie per il 2022, il Disney+ Day ha offerto ai fan anche un primo sguardo ufficiale sulla serie grazie a una serie di immagini ufficiali in cui è possibile anche osservare Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) mentre guadagna i suoi poteri. Come potete osservare nelle immagini qui sotto, è possibile osservare Kamala mentre indossa il suo costume da Ms. Marvel che conferma pienamente l’amore del personaggio per Captain Marvel.

Ms. Marvel seguirà le avventure di Kamala Khan, un’adolescente musulmana che idolatra Capitan Marvel e altri eroi Marvel e usa i suoi nuovi poteri mutaforma per combattere il crimine nella sua città natale di Jersey City. La serie Ms. Marvel è prodotta da Bisha K. Ali insieme alla regista di The Punisher Sharmeen Obaid-Chinoy, ai registi di Batgirl Adil El Arbi e Bilall Fallah e alla regista Meera Menon che dirige anche gli episodi della serie.

Durante una riunione con gli investitori della Disney all’inizio di questa settimana è stato dichiarato che la serie live-action Ms. Marvel farà il suo debutto su Disney+ durante il quarto trimestre del 2022. Con lo scorrere dei trimestri fiscali della Disney, ciò significa che è probabile che la serie debutterà nel corso della prossima estate. Non ci resta, quindi, che attendere una data precisa di quando potremo osservare l’attesissima serie sulla piattaforma di streaming.

