Il manga Parasyte, noto in Italia con il nome Kiseiju – L’ospite indesiderato, scritto e disegnato da Hitoshi Iwaaki e pubblicato dalla Magic Press Edizioni, verrà adattato in un live-action coreano, intitolato Kiseiju : The Grey . Netflix ha annunciato che trasmetterà il nuovo k-drama d’azione in streaming in tutto il mondo. Vediamo tutti i dettagli.

Netflix annuncia l’adattamento live-action coreano di Kiseiju – L’ospite indesiderato

Secondo quanto riportato da Deadline, l’adattamento live-action sarà sì basato sul manga, ma racconterà una nuova storia. A dirigere il progetto Yeon Sang-ho (Train to Busan, Peninsula), il quale scriverà anche le sceneggiature insieme a Ryu Yong-jae (Peninsula, Money Heist: Korea – Joint Economic Area).

I tre attori protagonisti sono Jeon So-nee (a sinistra nell’immagine sopra), Koo Kyo-hwan (al centro) e Lee Jung-hyun (a destra) che interpretano rispettivamente Jeong Su-in, Seol Kang-woo e il leader di The Grey.

Questa la sinossi della serie:

Jeon Soo-in è una donna che viene attaccata da un parassita, con cui riesce in qualche modo a coesistere senza perdere il controllo di sé. Solu Gang-woo, invece, è impegnato nella ricerca della sua scomparsa sorella, mentre Choi Jun-kyung diventa la leader dell’unità speciale “The Grey”, che combatte proprio quei parassiti che hanno ucciso suo marito.

A proposito di Parasyte

Parasyte è un manga horror scritto e illustrato da Hitoshi Iwaaki e pubblicato sulla rivista Morning Open Zōkan prima e dopo su Monthly Afternoon di Kodansha dal 1988 al 1995. I capitoli del manga sono stati raccolti complessivamente in dieci volumi tankōbon, pubblicati tra il 20 luglio 1990 e il 15 marzo 1995 mentre la serializzazione era ancora in corso. Parasyte ha vinto il Kodansha Manga Award per la categoria generale nel 1993 e il Seiun Award per il miglior manga nel 1996.

In Italia il manga è stato dapprima edito da Phoenix, che si è occupata della traduzione dei primi tre volumi tra il 1998 e il 2000 e poi i diritti sono stati ceduti alla Magic Press Edizioni, che ha continuato la pubblicazione dei volumi dal quarto nel 2002 e che poi ha interrotto la serie all’ottavo nel 2004

Dal manga sono stati tratti due film live-action, che hanno debuttato nei cinema giapponesi rispettivamente nel 2014 e 2015e un adattamento anime, prodotto da Madhouse e acquistato in Italia da Dynit, trasmesso su NTV tra l’8 ottobre 2014 e il 25 marzo 2015.