NOW TV da oggi diventa NOW: ecco la nuova brand identity

NOW TV rivela oggi la sua nuova identità e il rinnovato look & feel. Il nuovo nome NOW ne riflette l’essenza: brillante semplicità che incontra l’intrattenimento allo stato puro. Gli utenti possono unirsi al servizio in streaming di Sky per godere dei film tanto amati e delle serie tv, degli show tra i più popolari al mondo, delle produzioni Sky Original e dei grandi eventi sportivi sia dal vivo che on demand.

Un’identità dall’elegante gamma di colore verde che utilizza l’illuminazione grafica sulla “O” al centro del logo e apre un nuovo varco verso il mondo dell’intrattenimento di NOW, nel cuore del brand. La rinnovata identità si riflette anche nel carattere e nella personalità del brand, che cambia posizionamento e accoglie gli appassionati di intrattenimento come componenti di una grande community. Il rebranding di NOW, guidato dal Regno Unito, prende il via oggi in contemporanea in UK, Italia e in Irlanda.

Marina Storti, Managing Director di NOW UK, ha commentato:

“NOW è sempre stata la casa dell’intrattenimento di qualità e l’evoluzione del nostro brand fa in modo che nessuno debba perdersi i suoi contenuti di intrattenimento preferiti. Passando da NOW TV a NOW, sposiamo l’eccellente qualità del nostro intrattenimento con la semplicità assoluta. Questa immediatezza dà vita ad una destinazione ideale, nonché ad una comunità pronta ad accogliere tutti coloro che amano l’intrattenimento di qualità”.

Claudia Avanzi, Managing Director di NOW Italia, ha commentato:

“Sono orgogliosa di poter svelare oggi la nostra nuova brand identity. È un giorno importante, che segna il primo passo verso l’evoluzione di NOW e rappresenta la nostra ambizione di diventare sempre di più la destinazione per gli appassionati di intrattenimento di qualità. Questa è la prima di una serie di novità importanti che arriveranno nei prossimi mesi”.

Prezzi, promozioni e disponibilità

A partire da oggi diventa ancora più facile accedere ai contenuti del servizio in streaming. L’App di NOW è infatti da oggi disponibile anche su vari dispositivi Fire TV di Amazon, in particolare Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K. Grazie all’integrazione di Alexa nei dispositivi Fire TV Stick, i clienti possono trovare NOW semplicemente attraverso la propria voce, pronunciando “Alexa, apri NOW” o utilizzando lo spazio di ricerca.

Oltre ai dispositivi Fire TV di Amazon, NOW è accessibile da smartphone, tablet, PC/Mac, smart tv, game console e dispositivi tv. Entrare nella community di NOW è facile con i Pass Entertainment, Pass Cinema in versione mensile e Pass Sport in versione mensile o giornaliera. Per i nuovi iscritti è valida la possibilità di sottoscrivere i Pass Cinema e Entertainment a 3 euro per il primo mese anziché 14,99 euro.

Il “Benvenuto nella nuova NOW” verrà rivelato da una campagna di comunicazione, on air dal 19 marzo e interamente realizzata da Sky Creative Agency (SCA), l’agenzia creativa interna di Sky. Il promo, declinato su TV, Social e Video digital, porterà in vita in modo creativo il nuovo look e il nuovo posizionamento raccontando con una sequenza ritmata, il meglio della programmazione di NOW: intrattenimento allo stato puro.