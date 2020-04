One-Punch Man Discovery Edition – la nuova edizione Planet Manga

Planet Manga ripropone uno dei fenomeni di culto in ambito manga e anime degli ultimi in una nuova edizione, economica con copertina inedita, ovvero One-Punch Man Discovery Edition.

One-Punch Man Discovery Edition è già disponibile al prezzo lancio di 1 € in edicola, fumetteria e online.

Dalla serie manga di One-Punch Man sono state tratte due serie anime disponibili su VVVVID e un videogioco uscito recentemente per Playstation 4 intitolato One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Ricordiamo inoltre che il manga in corso di pubblicazione in Italia è in realtà un remake. One-Punch Man è nato come web comic scritto e disegnato da ONE (Mob Psycho 100) iniziato nel 2012 e attualmente ancora in corso di serializzazione sul sito web Tonari no Young Jump di Shueisha. Il manga viene poi ridisegnato da Yusuke Murata (Eye-shield 21) e raccolto in volume, sono usciti finora 21 volumi in Giappone mentre in Italia, sempre per Planet Manga, siamo giunti al 19°. Per il Volume 19, uscito a gennaio scorso, il Volume 20 e il Volume 21 la stessa Planet Manga ha creato delle variant cover componibili che ricalcano l’edizione giapponese dei volumi.

Per chi non conoscesse la serie eccovi una breve sinossi del primo numero di One-Punch Man Discovery Edition:

Saitama è palesemente “un uomo medio”: lo si evince dall’espressione ebete che ha sul volto, dalla sua calvizie, dal fisico che di impressionante ha ben poco.

Eppure, questo “uomo medio” ha un problema al di fuori della norma: è un supereroe invincibile che non riesce a trovare avversari degni di sfida. Il problema è il micidiale pugno di Saitama, in grado di mettere a tappeto gli avversari al primo colpo. Riuscirà il nostro eroe, a trovare un nemico altrettanto potente e in grado di alimentare il fuoco della competizione?