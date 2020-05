Panini Comics e Planet Manga: i calendari aggiornati di giugno 2020

Dopo gli stravolgimenti e le pause forzate alle nuove uscite, compreso lo slittamento del lancio di Panini DC Italia, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, attraverso il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha fornito un calendario aggiornato con le uscite previste per giugno 2020 comprendente Panini DC Italia, Marvel Italia, Panini Comics e Planet Manga.

Eccovelo nel dettaglio:

4 GIUGNO

2099 Alfa Il futuro è adesso

Daredevil 12

I Vendicatori 10

Marauders 3

Moon Knight 1 Lunatico – Prima ristampa

Invaders 2

Avengers 5 Il Giorno dell’Adattoide

Conan – L’Era Marvel 3

Punisher Collection 13 Diario di Guerra 3: Mosaico

La Fine dell’Universo Marvel

Venom Collection … e poi venne un ragno – Undicesima ristampa

X-Men 1 – Prima ristampa

L’incredibile Hulk di Peter David 5

Black Widow: mai più bugie

11 GIUGNO

Amazing Spider-Man 39

2099 Omega Un altro domani

Avengers 20

Capitan America 19

Deadpool 2

Fantastici Quattro 19

Nick Fury – agente dello S.H.I.E.L.D. Le origini dello S.H.I.E.L.D. – Prima ristampa

La Cosa: Il Progetto Pegasus

X-Men 5

Guardiani della Galassia 10

Marvel Inegrale Gli Incredibili X-Men 18

Iron Man 2020 2

Avengers 2 Magia Color Rubino

Spider-Man 2 Spider-Caccia

X-Force 3 Assalto a Graymalkin

X-Men/Fantastici Quattro 2

Miracleman 1 Il Sogno di un Volo

New Mutants 3

La Storia dell’Universo Marvel

Thor 1

Venom 23

Marvel Comics #1 – 80th Anniversary Edition

18 GIUGNO

Tony Stark: Iron Man 1 Self-made man

Doctor Strange 21

L’Immortale Hulk 1 E se lui fosse entrambe?

Daredevil di Ed Brubaker 1

I Fantastici Quattro 5 – Prima ristampa

Age of Ultron – Prima ristampa

Capitan America di Mark Waid, Ron Garney e Andy Kubert

Civil War II

Marvels X 1

Wolverine 2

X-Force 3

25 GIUGNO

Sèoder-Man: Rinnovare le Promesse 2

Amazing Spider-Man 40

Savage Avengers 9

Captain Marvel 14

La spada selvaggia di conan 8

Marvel Integrale: Spider-Man di Todd McFarlane 7

Io sono Iron Man – Prima ristampa

Devil 8

X-Men/Fantastici Quattro 3

La Magnifica Ms. Marvel 2 Stormranger

Miles Morales: Spider-Man 8

Marvel Collection: Strike Force – forza d’attacco

4 GIUGNO

Batman Alfa

Batman Alfa Variant

Superman Alfa

Superman Alfa Variant

Lanterna Verde Alfa

Lanterna Verde Alfa Variant

Wonder Woman Alfa

Wonder Woman Alfa Variant

Flash Alfa

Flash Alfa Variant

Batman 1

Batman 1 Museum Edition (esclusiva fumetteria)

DC Comics Pack: Batman 1 e Superman 1

Batman – L’Ultimo Cavaliere sulla Terra

Batman di Scott Snyder & Greg Capullo 1

Universo DC: Cofanetto Numeri Alfa con litografia

Flash 1

Flash 1 Museum Edition (esclusiva fumetteria)

Lanterna Verde 1

Lanterna Verde 1 Museum Edition (esclusiva fumetteria)

Batman e gli Outsiders 1

DC Connect: Batman

DC Connect: Flash

DC Connect: Justice League

DC Connect: Lanterna Verde

DC Connect: Superman

Superman 1

Superman 1 Museum Edition (esclusiva fumetteria)

11 GIUGNO

Batman Il ritorno del Cavaliere Oscuro: Il bambino d’oro

L’Anno del Criminale Special 1

Young Justice 1 Gemworld

18 GIUGNO

Batman/Superman 1

Batman/Superman 1 Museum Edition (esclusiva fumetteria)

DCeased – Apocalisse Zombi

DC Library – Action Comics #1000 – Deluxe Edition

DC Crossover: Superman – L’Ascesa di Leviathan 1

DC Crossover: Superman – L’Ascesa di Leviathan 1 Museum Edition (esclusiva fumetteria)

Justice League 1

Justice League 1 Museum Edition (esclusiva fumetteria)

The Dreaming 1 Percorsi ed Emanazioni

Superman 2

Batman/TMNT 3 Crisi in un guscio

25 GIUGNO

Batman 2

Batman – Il Ritorno del Cavaliere Oscuro

All Star Superman

Crisi sulle Terre Infinite

DC Library – Detective Comics #1000 – Deluxe Edition

DC Library – Superman: Per il Domani

Wonder Woman – Terra Uno 1

Aquaman 1

Aquaman 1 Museum Edition (esclusiva fumetteria)

Superman 3 Molteplicità

Lucifer 1 La Demoniaca Commedia

Harley Quinn 1

Harley Quinn 1 Museum Edition (esclusiva fumetteria)

Preacher Libro Uno

Wonder Woman 1

Wonder Woman 1 Museum Edition (esclusiva fumetteria)

4 GIUGNO

F***ing Sakura 1

Rat-Man Gigante 76

11 GIUGNO

Alan Moore’s Cinema Purgatorio

Eclipse 2 La Cura

Johnnyfer Jaypegg e il problema dei tre corgi

Darth Fener e lo Squadrone Perduto

Star Wars 60

The Goon 1 Un cencioso ritorno a Lonely Street

Thorgal Deluxe 1

18 GIUGNO

Star Rats 4 18 giugno 2020

25 GIUGNO

Harry Potter: la magia del film Edizione aggiornata – Prima ristampa

Darth Vader 59

Embè? Magazine 1

Star Wars: Jedi Fallen Order Il Tempio Oscuro

4 Giugno

Tracce di Sangue 6

Granblue Fantasy 1 – Prima ristampa

Hinowa Ga Crush! 4

Bestiarius 1 – Seconda ristampa

Bungo Stray Dogs 18

Fire Force 4 – Prima ristampa

Naruto: Il Villaggio della Foglia Il Giorno delle Nozze – Prima ristampa

The Killer Inside 1

11 Giugno

Record of Grancrest War 7

I fiori del male 7 – Prima ristampa

I fiori del male 10 – Prima ristampa

I fiori del male 11 – Prima ristampa

Beastars 2 – Prima ristampa

Beastars 3 – Prima ristampa

Beastars 14

Children Of The Sea 5 – Prima ristampa

Gunslinger Girl 9

Kengan Ashura 9

Killing Morph 4

Domestic Girlfriend 16

Ultramarine Magmell 7

L’Attacco dei giganti – Birth of Rivaille 2 – Terza ristampa

Non Sono un Angelo 1

Shino non sa dire il suo nome – Prima ristampa

Sopravvissuti – Racconto dell’Invasione

Vagabond Deluxe 2 – Quarta ristampa

18 Giugno

Ghost Inn – La locanda di Yuna 16

Yutai Nova – Viaggi Astrali 1

Devil Ecstasy 1

Aposimz 4

Avant-garde Yumeko

Sweet Poolside

Devilsline 14

Saga of Tanya The Evil 15

Naruto Extra – Il Settimo Hokage e il marzo rosso – prima ristampa

25 Giugno

Atelier of the Witch Hat 6

Banana Fish 5

Agente 008 1 (promo cut price a 1,00 € nelle fumetterie aderenti)

Drifting Dragons 4

L’Usuraio 28

We never learn 1 (promo cut price a 1,00 € nelle fumetterie aderenti)

Nana Reloaded Edition 12

Perfect Crime 10

I Cavalieri dello Zodiaco Episode G:Assassin 31

Ragna Crimson 2

Slam Dunk 9

Somali e lo Spirito della Foresta 3