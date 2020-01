Panini Comics è l’editore italiano della DC Comics!

Panini Comics ha recentemente annunciato – attraverso i suoi canali social – il raggiungimento di un importantissimo accordo prestigioso, infatti è diventato ufficialmente l’editore italiano dei fumetti della DC Comics.

Stando al comunicato ufficiale, le prime pubblicazioni di Superman, Batman e Wonder Woman arriveranno ufficialmente a partire dal prossimo 2 aprile 2020, in concomitanza dello storico evento modenese Play e contemporaneamente con quello nella capitale Romics. In queste due manifestazioni l’editore parteciperà attivamente con spazi dedicati a vendita degli albi e ad eventi.

Gli interessati saranno sicuramente contenti di sapere che i volumi apripista della partnership saranno cinque albi Alfa da collezione e lo speciale L’anno del criminale. La lista delle novità sarà, di conseguenza, comunicata in futuro dalla stessa Panini Comics.

“Questa nuova relazione con Panini S.p.A. è un’opportunità entusiasmante per DC”, spiega Jim Lee, Chief Creative Officer e Publisher di DC. “Conosco personalmente la passione e l’amore che i fan italiani nutrono nei confronti dei nostri eroi e dei nostri criminali, e non vedo l’ora di vivere il futuro dell’Universo DC pubblicato da Panini a partire da aprile”.

“Fin da quando ho letto il mio primo Batman di Neal Adams, o il Superman di Curt Swan, o i Teen Titans di Nick Cardy, l’universo degli eroi DC ha fatto parte del mio immaginario, contribuendo a creare una cultura fumettistica che ha spaziato da quelle prime letture fino a tutta la produzione DC degli ultimi decenni”, ha dichiarato Marco M. Lupoi, direttore editoriale di Panini.

“È quindi con enorme emozione che accolgo l’Uomo d’Acciaio, il Cavaliere Oscuro e tutti gli altri eroi del pantheon DC all’interno di Panini Comics Italia, per un programma editoriale ambizioso e che si prefigge di presentare il meglio della produzione di Burbank, nella veste editoriale più curata e accattivante, aprendo una nuova tappa nella storia italiana di questi eroi. Dopo due decenni circa come editore DC in Germania e Brasile, è il momento per me di accogliere gli eroi DC in Panini anche sul suolo natio. Up up and away, come nelle migliori tradizioni”, conclude il direttore editoriale.

Insomma, il gruppo della Panini Comics festeggia il nuovo anno con un annuncio bomba, che permetterà a tutti gli appassionati di scoprire le nuove avventure dei migliori personaggi appartenenti alla grande famiglia della DC Comics.