La piattaforma Rakuten TV amplia la sua sezione Free: oltre 100 film gratis per tutti

La piattaforma Rakuten TV amplia la sua sezione Free, inserendo oltre 100 film gratuiti per tutta la famiglia a fronte dell’emergenza sanitaria attuale.

Non si ferma la corsa alla solidarietà verso tutti coloro che sono a casa, con un’offerta di contenuti che viene sempre più ampliata per alleggerire la difficile situazione causata dall’emergenza Coronavirus. Publisher e piattaforme streaming stanno adottando attualmente varie misure, volte ad offrire prodotti di svago che possano rendere più piacevole una situazione particolarmente problematica per tutti. In questo contesto si inserisce anche la piattaforma Rakuten TV, servizio streaming di film e serie tv on-demand.

Il servizio ha avviato quindi un ampliamento del proprio catalogo per ciò che riguarda la sezione AVOD, ovvero Advertising Video On Demand, in cui sono presenti film gratuiti intervallati da brevi spazi pubblicitari durante la visione; l’obiettivo è quello di fornire un momento di evasione adatto a tutta la famiglia, attraverso oltre 100 titoli fruibili gratuitamente all’interno dei canali Movies, Kids e Rakuten Stories.

Così, tra i numerosi titoli proposti nei diversi canali, sarà possibile trovare film quali Fair Game – Caccia alla Spia, interpretato da Sean Penn, Naomi Watts e Sam Shepard; Sammy 2 – La Grande Fuga, film d’animazione sequel di Le Avventure di Sammy; titoli celebri della commedia italiana, tra cui Il Marchese del Grillo – proprio quest’anno cade il centenario della nascita di Alberto Sordi.

All’interno della sezione Free della piattaforma Rakuten TV non mancano i contenuti gratuiti per i più piccini, come i corti di Shaun the Sheep, ma vi sono anche numerose produzioni originali e documentari. Tra questi, il documentario in 3D sulle bellezze naturali del continente africano African Safari 3D, realizzato da Ben Stassen; Inside Kilian Jornet, il quale segue l’atleta in un tour di dieci giorni in dieci città del mondo; MessiCirque, un film documentario che racconta la creazione di uno spettacolo del Cirque du Soleil ispirato al calciatore Lionel Messi.

Il canale Rakuten Stories ospita, inoltre, la serie Matchday – Inside FC Barcelona, che segue da vicino la squadra di calcio raccontando la quotidianità dei suoi protagonisti, mentre presto sarà possibile seguire anche il documentario Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato.