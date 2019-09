Pokémon: annunciata una nuova serie animata, sarà un reboot?

Annunciata una nuova serie animata dei Pokémon, potrebbe essere un reboot?

Il canale YouTube ufficiale di Pokémon annuncia l’arrivo di una nuova serie animata, il cui titolo e le prime indiscrezioni trapelate suggerirebbero possa trattarsi di un reboot.

Sono numerose le serie animate dedicate ai mostri tascabili della Pokémon Company che hanno fatto la fortuna del suo creatore Satoshi Tajiri, ed ovviamente Nintendo, che sulle più disparate console portatili e casalinghe ne distribuisce i videogiochi dal 1996. Da allora, il franchise ha avuto modo di crescersi ed espandersi con giochi di carte collezionabili, manga dedicati, film cinematografici ed ovviamente tantissime serie animate, la più famosa, è la prima, Pokémon, datata 1997. A suggerire l’ipotesi che la nuova serie annunciata la scorsa domenica possa essere un reboot, sono gli indizi nascosti nel breve teaser trailer presente sul canale YouTube ufficiale della serie: infatti, è possibile vedere come la nuova serie animata non solo coprirà tutte le regioni viste singolarmente nelle scorse serie da Kanto a Galar, ma non avrà neanche un titolo altisonante, chiamandosi semplicemente “Pocket Monsters”, titolo originale della prima storica serie animata.

Le voci di una nuova serie animata di Pokémon si erano fatte sempre più forti nel corso degli scorsi mesi, ma la fanbase credeva che questa avrebbe avuto lo scopo di lanciare e promuovere i nuovi videogame Pokémon Spada e Scudo in dirittura d’arrivo su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre. La scelta di tornare alle origini è quindi molto curiosa, ma potrebbe celare qualche sorpresa: sono molte le voci insistenti che suggerirebbero che la nuova serie animata potrebbe in realtà adattare l’intera saga videoludica ponendo come protagonista delle vicende l’eroe dei videogiochi, Red, e non Ash. Un’ipotesi azzardata, sicuramente coraggiosa ma è bene ribadirlo, al momento priva di alcun fondamento, ma che potrebbe svecchiare e ravvivare un franchise con più di vent’anni sulle spalle oltre ad offrire ai giocatori di ieri e di oggi, alcuni dei personaggi più amati e dei momenti più epici dei vari capitoli dei videogiochi.

Ad ogni modo per scoprire quale sarà la verità sul nuovo show, non rimarrà che attendere l’episodio di Pokémon: Sole e Luna in onda in Giappone il prossimo 29 settembre, che promette al termine della puntata, di rivelare di più riguardo la nuova serie animata.