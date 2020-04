Prime Video Store: disponibile il noleggio dei film su Amazon Prime Video

Siete alla ricerca di un film per la serata? Ora è possibile noleggiarlo su Prime Video Store, il servizio di noleggio e acquisto sul quale è possibile trovare le uscite più recenti e i blockbuster. Tra i titoli più richiesti del momento potrete trovare anche Sonic – Il Film, Joker, Jumanji: Next Level, Pinocchio e 10 giorni senza mamma.

Prime Video Store permetterà a tutti gli utenti di Amazon Prime Video di avere accesso, tramite il sito primevideo.com o l’app, ai film più richiesti dei principali studi americani e locali, come ad esempio Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate, Rai Cinema e Medusa Film. A catalogo saranno disponibili le loro uscite più recenti e attese.

Il Prime Video Store si va ad aggiungersi così all’offerta di film e serie TV, tra cui produzioni Amazon Original come Tom Clancy’s Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel e Celebrity Hunted – Caccia all’uomo già a disposizione su Prime Video, servizio compreso nell’abbonamento Amazon Prime.

Prime Video Store arriva così sul mercato italiano sulla scia di altre nazioni (tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania e in Giappone) in cui il servizio ha riscosso un buon successo. Per Mike Hopkins, SVP Amazon Prime Video & Amazon Studios, Prime Video Store amplierà ancora di più l’offerta di Amazon Prime Video e incrementerà così il valore di tale servizio.

Prime Video Store sarà incluso all’interno dell’abbonamento Amazon Prime. Per accedere al servizio e alla sua selezione di contenuti noleggiabili e acquistabili basterà selezionare la sezione Store presente sul sito primevideo.com e sulle app Prime Video disponibili su vari dispositivi. L’abbonamento ad Amazon Prime include moltissimi servizi (tra cui spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi su moltissimi prodotti) è disponibile a 36 euro all’anno e comprende un periodo di prova gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti. I clienti possono iscriversi a questo link.