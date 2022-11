Quentin Tarantino è una di quelle personalità di Hollywood certamente non ricordate per avere peli sulla lingua, ma le recenti dichiarazioni hanno già alzato un polverone incredibile. Il regista, infatti, non crede che ci siano più delle vere star del cinema a Hollywood e una grande ragione per questo sarebbe dovuta al successo del Marvel Cinematic Universe.

Le parole di Quentin Tarantino e la replica di Simu Liu

Nel corso di un’intervista presso il podcast 2 Bears, 1 Cave, in cui ha presentato il suo nuovo libro dal titolo Cinema Speculation, Tarantino, esattamente dal minuto 1:09:52, ha detto:

Parte della meraviglia di Hollywood è che hai tutti questi attori che sono diventati famosi interpretando questi personaggi. Ma non sono star del cinema. Captain America è la star. Thor è la star. Voglio dire, non sono la prima persona a dirlo, penso che sia stato detto un milione di volte. Ma sono i personaggi del franchising che diventano una star, non gli attori.

Il due volte vincitore dell’Oscar ha affermato che il motivo principale per cui ciò è accaduto è che attualmente Hollywood è interessata solo a realizzare film di supereroi e nient’altro di più:

La mia unica ascia contro di loro è che sono gli unici film che sembra vadano fatti. E sono le uniche cose che sembrano generare qualsiasi tipo di eccitazione tra i fan o anche per lo studio che le realizza. Questo è ciò di cui sono entusiasti. In questo momento sono gli unici film realizzati che vanno bene. Non c’è davvero molto spazio per nient’altro. Questo è il mio problema.

Tarantino ha poi ammesso di non odiare l’MCU, ma che sarebbe bello se ci fossero più opzioni quando si va al cinema:

Guarda, collezionavo fumetti Marvel come un matto quando ero bambino. Credo che se questi film fossero usciti quando avevo 20 anni, sarei totalmente felice e li amerei incredibilmente. Però, ciò che intendo dire, è che non dovrebbero essere gli unici film che vengono realizzati. Dovrebbero essere dei film tra gli altri film. Ma, sai, ho quasi 60 anni, quindi sì, non sono così entusiasta di loro .

Al regista è arrivata una replica molto piccata da parte di Simu Liu, il protagonista del recente film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (che potete recuperare su Amazon), direttamente dal suo profilo Twitter: