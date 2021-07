Regina Rossa: la recensione di un caso speciale

Regina Rossa, di Juan Gómez-Jurado, è un romanzo thriller uscito il 1° Luglio per Fazi Editore. Lo abbiamo letto per presentarvelo degnamente, perché è un fenomeno che soddisferà allo stesso modo i palati di chi bazzica la cultura pop e di chi ama il buon thriller. Questa trilogia è già famosissima in Spagna, e pare che Fazi ci porterà anche i successivi volumi: Lupa Nera e Re Bianco. La traduzione è di Elisa Tramotin.

Antonia Scott pensa al suicidio per tre minuti al giorno. Se pensate che tutte le persone ad alto potenziale siano amabili come Sheldon Cooper non avete ancora conosciuto Antonia. Quando Mentor chiama la Regina Rossa per un nuovo caso, lei non vorrebbe accettare: ma ci sono dei figli in gioco, e il cuore di Antonia (sì, un cuore ce l’ha) la porta sulla pista di un nemico più pericoloso di quanto immaginasse, un nemico che arriverà a minacciare anche lei.

Programmi segreti e Regine

“Qui, invece, vedi, devi correre più che puoi, per restare nello stesso posto.

Se vuoi andare da qualche altra parte devi correre almeno il doppio.” -Lewis Carrol

La Regina Rossa è una pedina nel gioco condotto da una squadra speciale internazionale. La citazione è di Lewis Carrol, si riferisce al famoso dialogo di Alice con la Regina di Cuori, nonché alle capacità mentali delle Regine Rosse di tutto il mondo. Scovati e addestrati in segreto, questi individui ad alto potenziale, cioè con un Q.I. superiore alla media, vengono impiegati in gran segreto nella risoluzione di casi di serial killer e terroristi prima che venga coinvolta la stampa. Il programma prevede un addestramento particolare e dei mezzi ancor più particolari.

La verità è che il mondo si evolve. Per far fronte a quelli che si considerano veri e propri “geni del male” qualcuno ha pensato di predisporre delle menti acute per rispondere tempestivamente alle minacce e risolvere problemi prima che diventino casi internazionali. Una task force segreta, insomma, che opera al di sopra di ogni giurisdizione con procedure che sembrano tutto fuorché standard. Antonia Scott è la risorsa più importante della Spagna, ma solo pochissimi individui sanno della sua esistenza.

Antonia e Jon: Alice e il Bianconiglio

“Da dove salta fuori? Servizi segreti? Affari interni? Avengers?” -Jon Gutiérrez

Quando tutto va male e resta una sola opzione, non c’è una vera scelta. Jon e Antonia scoprono presto che non c’è niente di casuale in questo: solitamente tutto è stato organizzato da qualcuno che può farlo e a loro non resta che capire come le loro strade siano arrivate a incrociarsi.

Jon Gutiérrez è un poliziotto buono. Anche un buon poliziotto, ma non è di questo che stiamo parlando. Sa bene che gli errori si pagano caro, ed è pronto a pagare per quello che ha fatto, ma quando gli viene data l’opportunità di evitare l’inevitabile decide ovviamente di rendersi utile… e come potrebbe fare altrimenti? Solo che la sua è una missione stranissima: deve convincere una donna di cui non sa niente ad entrare in una macchina. Un’Audi A8, per essere precisi.

Antonia in quella macchina non ci vuole salire da tre anni. Dopo tutto quello che ha sopportato potrebbero anche lasciarla in pace, dopotutto. E invece no, tocca ancora a lei giocare. E come sempre, quando si trova davanti a un Kōan non riesce a tirarsi indietro, non è colpa sua. Davvero… è tutt’altro che colpa sua se il suo cervello sta lavorando al caso prima ancora di aver messo piede in quell’Audi.

Enigmi senza soluzione

“Cosa succede quando una forza inarrestabile incontra un oggetto inamovibile?”

No, non si tratta di una citazione degli X-men ma di un Kōan, un esercizio mentale e filosofico conosciuto in tutto il mondo. I Kōan sono generalmente associati alle filosofie orientali, in particolare al buddhismo zen, ma sono delle pratiche di logica utilizzate in tutta la storia del pensiero, sia orientale che occidentale.

Un Kōan consiste in un quesito irrisolvibile solitamente presentato in forma di racconto: una domanda posta da un maestro zen al suo allievo, un paradosso destinato ad occupare la mente del discepolo e portare alla meditazione e alla calma. Esistono svariate raccolte di Kōan, ma quella proposta da Fazi nel piccolo libro presente nel press kit e diffuso in tutte le librerie insieme alle copie di Regina Rossa cerca di spiegare i processi mentali di Antonia Scott, facendo riferimento non tanto al primo, in cui l’aneddoto è solo accennato, quanto ai successivi libri della trilogia.

Il lato oscuro

“Che ha di tanto speciale quella signora? È Clarice Starling e non me ne sono accorto?” -Jon Gutiérrez

Con Regina Rossa la collana Darkside della Fazi si arricchisce di nuovi personaggi che camminano sul filo del rasoio. Vicino a illustri colleghi come Ian Manook e Léo Malet, lo spagnolo Juan Gómez-Jurado non sfigura, anzi. Ci conduce nella mente complessa del killer attraverso lo sguardo fuori dal mondo della sua protagonista. Nel suo romanzo le ombre che avvolgono la mente di Antonia non hanno nulla da invidiare a quelle che oscurano l’anima di Ezequiel.

Con un ritmo incalzante scandito da inseguimenti in macchina, fughe e violazioni della proprietà privata… da parte dei buoni, s’intende, vi sembrerà di guardare una bella serie TV. I capitoli sono brevi, il punto di vista si alterna tra quello dei buoni e quello dei cattivi, portando il lettore a conoscere così bene i carnefici da fargli sospendere il giudizio sulle vittime. Se avete amato il Walter O’Brien di rimarrete affascinati dal carattere deciso di Antonia Scott, che vi lascerà a bocca aperta più di una volta, e se avete amato Hannibal Lecter questo Ezequiel vi sorprenderà.

L’autore

Con Regina Rossa Juan Gómez-Jurado cambia editore, qui in Italia. Classe ’77, nato a Madrid, quest’autore era già stato pubblicato da Longanesi dal 2007 al 2009. La trilogia proposta da Fazi, invece, è del 2018, e ha scalato le classifiche un po’ in tutto il mondo. Tradotte in quaranta paesi, sembra che le avventure di Antonia Scott abbiano davvero catturato il cuore dei lettori.

Conclusione

Regina Rossa è un romanzo che può piacere a chiunque. Uscite dalla vostra comfort zone e provatelo: sarà come passare una serata al cinema a godersi un buon film. Jon Gutiérrez vi farà sorridere, Antonia Scott vi farà innamorare e vi assicuro che odierete tanto le vittime quanto i carnefici, in uno spettacolo di umanità che tocca profondamente i temi dell’egoismo e dell’amore filiale. E non è finita qui, perché al termine della lettura scoprirete di voler sapere come finisce la storia… ma soprattutto com’è iniziata.