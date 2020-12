In arrivo una super replica della Poké Ball di Pokémon

The Pokémon Company International e The Wand Company hanno dato vita ad una collaborazione che porterà alla realizzazione delle mitiche Poké Ball, le sfere utilizzate nei videogiochi e nelle serie tv e film per catturare e trasportare i diversi Pokémon.

Per la gioia degli appassionati del franchise dei Pokémon, presto sarà possibile stringere nel palmo della propria mano le repliche premium in metallo della classica Poké Ball, Great Ball, Ultra Ball e Premier Ball.

Le repliche premium di The Wand Company si differenzieranno dalle diverse sfere che sono attualmente in commercio per la scelta dei materiali e per la tecnologia racchiusa al loro interno. Per ora The Wand Company ha presentato Pokémon Electronic Die-Cast Poké Ball Replica, la replica della Poké Ball l’iconica sfera rossa e bianca: una sfera di metallo pressofuso dotata di tecnologia di rilevamento di prossimità che farà illuminare e cambiare il colore del pulsante al centro della sfera quando premuto.

La Poké Ball, che purtroppo non si potrà aprire, sarà adagiata su un piedistallo in acciaio inossidabile all’interno di una scatola in metallo, autenticata da un ologramma numerato. La custodia sarà a sua volta dotata di sistema di illuminazione regolabile, che si attiverà ogni qual volta che questa verrà aperta. All’interno della scatola della Poké Ball sarà inoltre contenuto un manuale illustrato con le istruzioni e tre batterie di tipo AAA.

Stringendo in mano una di queste iconiche sfere non dovrete però farvi prendere dall’entusiasmo poiché visti i materiali di cui è composta questa replica non dovrà essere lanciata: ogni sfera ha un peso di circa 300 grammi, il che renderà queste sfere più pesanti di una palla da biliardo.

Pokémon Electronic Die-Cast Poké Ball Replica di The Wand Company avrà un costo di 99,99 dollari e sarà disponibile in commercio a partire dal 27 febbraio 2021. In Europa questa replica sarà distribuita da Cosmic Group in quantità limitate, consigliamo quindi la prenotazione per non farvi sfuggire questo oggetto.