Risiko!: in produzione una serie tv

Risiko! diventerà una serie tv. Il celebre gioco in scatola strategico di Hasbro sarà adattato per il piccolo schermo da Beau Willimon, creatore del fortunato remake di Netflix House of Cards. La serie tv di Risiko! sarà prodotta da Westward, la società di produzione di Willimon e Jordan Tappis, in seguito ad un accordo pluriennale con eOne.

A Willimon l’arduo compito di ideare una storia avvincente e che possa portare avanti il retaggio di uno dei giochi di società più celebri del mondo. Oltre la già citata House of Cards – Gli intrighi del potere, tra i lavori precedenti dello scrittore possiamo annoverare anche Le Idi di Marzo e Maria regina di Scozia.

Risiko! non è certo un gioco che ha bisogno di presentazioni, si tratta infatti di uno dei giochi da tavolo più conosciuti e diffusi al mondo, in cui i giocatori competono contendendosi la conquista del mondo tramite il posizionamento strategico delle proprie armate. Negli anni Risiko! ha conosciuto diverse edizioni, che ne hanno adattato lo spirito declinando il gioco in nuove varianti e ambientazioni, come ad esempio l’edizione dedicata a Game of Thrones (link Amazon), quella di Assassin’s Creed (link Amazon) o l’incarnazione Legacy (link Amazon).

In merito alla collaborazione con Willimon e Tappis il presidente Presidente Global Television di eOne Michael Lombardo ha ha elogiato la qualità delle produzioni di Westward definendoli prodotti tra i migliori del settore.

La conquista del popolare gioco al mondo delle serie tv rientra nei piani di Hasbro in seguito all’acquisizione, da parte del colosso dei giocattoli, della casa di produzione eOne avvenuta nel 2019 per circa 4 miliardi di dollari. Risiko! va così ad aggiungersi alle altre IP di Hasbro che nei prossimi anni riceveranno un adattamento televisivo, come ad esempio Power Rangers e Dungeons & Dragons, o cinematografico nel caso di Monopoly, Action Man, G.I. Joe e Cluedo.