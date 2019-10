Robert Downey Jr. risponde a Scorsese, apprezzando la sua opinione!

Le polemiche non cessano, nemmeno dopo una settimana. Robert Downey Jr. ha infatti risposto alle critiche mosse da Martin Scorsese.

Martin Scorsese ha sollevato un polverone senza precedenti in questa settimana. Dopo alcuni attori del Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr. ha risposto al regista, apprezzando (stranamente ndR) la sua opinione.

“Ti dirò la verità,” spiega Robert Downey Jr., ai microfoni di Howard Stern in occasione del The Howard Stern Show. “Non mi aspettavo che [l’Universo Cinematografico Marvel] diventasse quello che è diventato, e questa Hydra molto grande, a più teste. Ho sempre avuto altri interessi e secondo Scorsese, questo non è cinema. Devo dare un’occhiata a questo, sai?“.

“Si tratta di una sua opinione. Però bisogna dire che questi film vengono proiettati nei cinema. Apprezzo la sua opinione perché penso che sia come qualsiasi altra. Abbiamo bisogno di tutte le diverse prospettive in modo da poter arrivare al centro della discussione e andare avanti“, conclude l’attore statunitense.

Oltre a questo, durante il The Howard Stern Show, Robert Downey Jr. ha toccato altri temi, rivelando infatti di non voler entrare a tutti i costi nella campagna di sponsorizzazione agli Oscar della Disney. Probabilmente perché pensa che altri attori meritassero di più la statuetta.

Marvel Studios' AVENGERS: INFINITY WAR..Iron Man (Robert Downey Jr.)..Photo: Film Frame....Marvel Studios 2018

Insomma, la vicenda di Martin Scorse sembra non terminare, e probabilmente questa diatriba continuerà ancora a lungo nelle prossime settimane. Naturalmente, non mancheranno aggiornamenti in merito, continuate a seguirci.