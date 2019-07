Sailor Moon Eternal: in arrivo due nuovi film nel 2020

Toei Animation annuncia Sailor Moon Eternal, due film cinematografici in arrivo nel 2020 che copriranno gli eventi della quarta saga del manga di Naoko Takeuchi.

Nel 2014 Sailor Moon è tornata a punirci in nome della luna con un reboot animato molto più fedele al manga originale per character design, eventi e registro narrativo fermandosi però con la terza stagione facendo perdere le sue notizie in merito ad un prosequio… almeno fino ad oggi.

Durante l’Usagi Special Birthday Party 2019, ricorrenza in concomitanza alla data di nascita della protagonista della serie Usagi Tsukino (o Bunny, se siete cresciuti con la serie animata del 1992 andata in onda sulle reti Mediaset), Toei Animation annuncia la produzione di due film cinematografici intitolati Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal (il cui titolo internazionale sarà ufficialmente Pretty Guardians Sailor Moon Eternal: The Movie), volti a ricoprire la quarta saga del manga originale scritto e disegnato da Naoko Takeuchi conosciuto come Dead Moon Circus. Nella serie animata classica, gli eventi di questo arco narrativo venivano racchiusi nella quarta stagione dell’anime intitolata Sailor Moon e Il Mistero dei Sogni.

È stato rilasciato anche un teaser trailer che annuncia Kazuko Tadano, character designer dei personaggi già negli anni “90, tornare a ricoprire la stessa veste anche nei prossimi film. Inoltre, viene confermato il cast di doppiatori che prenderanno parte al progetto: Kotono Mitsuishi (Usagi/Sailor Moon), Hisako Kanemoto (Ami/Sailor Mercury), Rina Satō (Rei/Sailor Mars), Ami Koshimizu (Makoto/Sailor Jupiter), Shizuka Itō (Minako/Sailor Venus) e Misato Fukuen (Chibiusa/Sailor Chibi Moon).

In Italia, le prime tre stagioni dell’anime sono andate in onda su Rai Gulp, il manga è invece pubblicato da Edizioni Star Comics, e prossimamente una nuova edizione interamente digitale verrà distribuita in tutto il mondo in dieci lingue differenti. Non è ancora noto se l’italiano sarà tra queste, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno novità a riguardo anche per quanto riguarda la localizzazione dei film in dirittura d’arrivo nel 2020.