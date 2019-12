Saitama: OPPAI Hoodie Ver. (Pop Up Parade) di Good Smile Company

Saitama, protagonista indiscusso del Manga One Punch Man è anche protagonista di questa bella statuetta che lo ritrae in abiti civili. La figure appartiene alla nuovissima linea Pop Up Parade di Good Smile Company che vede tra le sue produzioni titoli come One Punch Man, Persona 5, Goblin Slayer. Sono piccole statuette in PVC dall’altezza variabile di 16-17 cm, con una uscita programmata a quattro-cinque mesi dall’annuncio del prodotto e un prezzo molto accattivante.

Dopo uno speciale allenamento durato tre anni, un ragazzo qualunque di venticinque anni di nome Saitama raggiunge un obiettivo: diventare un eroe così forte da battere ogni nemico con un solo pugno. Il risvolto negativo di essere diventato così potente ha reso troppo facile il compito di eroe a Saitama talmente tanto annoiarlo. In seguito, grazie alla conoscenza del cyborg Genos (che diventerà suo allievo), entrerà a far parte di un’organizzazione, nota come Associazione Eroi, che riunisce i più potenti eroi della Terra con lo scopo di combattere criminali, mostri e disastri vari. Il nuovo scopo di Saitama diventerà quello di scalare le classifiche dell’Associazione Eroi e diventare uno degli eroi più popolari, cosa non troppo facile poiché per uno scherzo del destino viene inizialmente collocato nella classe più bassa, la Classe C.

La statuetta di Saitama rappresenta il personaggio nei suoi abiti civili con la sua classica espressione inebetita. Jeans e felpa con l’immancabile scritta Oppai (che vuol dire Tette) e busta della spesa in mano rappresentano a pieno Saitama nei suoi momenti più spensierati quando non deve battere il crimine o il mostro di turno.

Saitama: OPPAI Hoodie Ver. è in preordine sul sito di Good Smile Company ad un prezzo che si aggira a 33,90 euro (a cui andranno aggiunte le spedizioni) e la sua uscita è prevista per il mese di Maggio 2020.