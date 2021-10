Sky e NOW: le principali novità dal 7 al 13 novembre

Novembre è arrivato e si appresta a essere un mese ricco di novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 7 al 13 novembre 2021.

Domenica 7 novembre

4 RAGAZZI E LA MAGICA CREATURA

Commedia fantastica per tutta la famiglia, adattamento di un romanzo di Jacqueline Wilson, che vede nel cast Paula Patton, Matthew Goode e Russell Brand. Quattro ragazzini scoprono che la loro vacanza al mare è solo un modo per farli abituare all’idea che diventeranno fratellastri, grazie all’unione tra Alice e David. La vacanza sembra un disastro, quando in spiaggia si imbattono in una creatura magica e scontrosa, in grado di esaudire un desiderio al giorno che sarà annullato al tramonto del sole.

OOOPS! L’AVVENTURA CONTINUA

Secondo capitolo animato dell’avventuroso viaggio in compagnia di tanti divertenti personaggi, sequel di Ooops! Ho perso l’arca… L’arca di Noè va alla deriva in mare aperto, con i migliori amici Finny e Leah a bordo. Dopo una serie di sfortunati eventi, Leah e altri naufraghi, si ritrovano abbandonati su un’isola remota, mentre Finny si sveglia in una strana colonia piena di creature stranamente familiari che vivono in armonia sotto la minaccia di un vulcano. In una corsa contro il tempo, Finny deve salvare i suoi amici, riunirsi alla sua famiglia e salvare un’intera colonia dalla distruzione totale.

CHI SI FERMA È PERDUTO

Chi si ferma è perduto è il racconto in animazione e illustrazione di biografie drammatizzate. Ciascuna puntata è dedicata a un personaggio storico e al viaggio che ne ha cambiato la vita quel momento nella sua storia personale in cui il contatto con nuove culture, persone e orizzonti ha contribuito a plasmarne la visione, la creatività e le opere. La serie vuole divulgare aneddoti e curiosità storiche di grandi personaggi della Cultura e della Storia in qualsiasi ambito. Protagonisti della prima stagione: Oscar Niemeyer, Heinrich Schielmann, Ludwig Wittenstein, Agatha Christie, Lorenzo Da Ponte, Mary Shelley, H P Loecraft e Marlene Dietrich.

N- ICE CELLO – STORIA DEL VIOLONCELLO DI GHIACCIO

La straordinaria storia del viaggio di un violoncello fatto di ghiaccio. Costruito dall’artista americano Tim Linhart con l’acqua del ghiacciaio Prese a 2.800 metri di altitudine, inTrentino, il violoncello viene trasportato, tra mille difficoltà, attraverso tutta l’Italia in un furgone-frigo, per preservarlo a una temperatura costante sotto lo zero. L’obiettivo è raggiungere Palermo, per interagire al Teatro Politeama con l’Orchestra Sinfonica Siciliana nella prima esecuzione mondiale di una partitura originale per Ice-cello e orchestra d’archi, opera del compositore e musicista palermitano Giovanni Sollima. La struttura narrativa segue il ritmo del viaggio “ontheroad”, con gli imprevisti e gli ostacoli incontrati durante il percorso, ma anche le soluzioni originali e creative adottate al fine di giungere alla meta finale.

MUHAMMAD AND LARRY

Nell’ottobre del 1980 Muhammad Ali si stava preparando a combattere per un quarto titolo dei pesi massimi senza precedenti contro il suo amico ed ex sparring partner Larry Holmes. Dire che il grande Ali era al tramonto della sua carriera sarebbe generoso la maggior parte dei suoi ammirati fan, amici e copisti considerava la sua spavalderia delirante Cosa gli restava da dimostrare?

AFRICA – NELLA TERRA DI NESSUNO

Questo documentario racconta la storia del conflitto tra uomo e fauna selvatica nel Corridoio occidentale del Serengeti, in Africa, che ha raggiunto livelli di crisi, minacciando la sopravvivenza sia degli uomini che degli animali. Ci sono comunità che vivono accanto alla fauna selvatica in alcune delle ultime aree selvagge rimaste sulla terra. Ma queste aree incontaminate hanno iniziato a scomparire a causa dell’espansione dello sviluppo umano, della deforestazione e dell’esaurimento delle risorse naturali, e ha permesso agli uomini e alla fauna selvatica di vivere sempre più vicini.

Lunedì 8 novembre

IL SIMBOLO PERDUTO

Ispirata all’omonimo romanzo di Dan Brown, dai produttori de Il codice Da Vinci, Angeli Demoni e Inferno, DAN BROWN – IL SIMBOLO PERDUTO ha come protagonista Ashley Zuckerman (Manhattan, Succession, The Code, A Teacher e la trilogia di Fear Street) nei panni di un giovane Robert Langdon, professore di Harvard esperto in simbologia religiosa che si ritrova improvvisamente coinvolto in una serie di enigmi mortali. Quando il suo mentore, Peter Solomon, scompare misteriosamente, la CIA, che è sicura che dietro questo rapimento ci sia qualcosa di grosso, lo convince a entrare a far parte di una task force incaricata di fare luce su un serie di fatti che a tutti gli effetti sono i pezzi di un puzzle alquanto complesso. Robert si ritrova così coinvolto in qualcosa di molto pericoloso, una cospirazione agghiacciante e letale.

IL PREZZO DELL’ARTE

Lambert Wilson, Olga Kurylenko e Riccardo Scamarcio fanno parte del cast internazionale del thriller francese che indaga il mondo letterario. L’ultimo volume della trilogia “Dedalus” di Oscar Brach, autore di cui non si conosce la vera identità, si annuncia come un best seller mondiale. Per evitare fughe di notizie, il responsabile editoriale Eric Angstrom ingaggia nove esperti traduttori di altrettante lingue affinché si mettano al lavoro in un lussuoso bunker in cui sono totalmente isolati. Nonostante ciò, le prime dieci pagine finiscono in rete, seguite da una richiesta di denaro rivolta ad Angstrom. Chi è stato?

SKY CINEMA COLLECTION – TOM HANKS MANIA

Da lunedì 8 a venerdì 12 novembre in prima visione su Sky Cinema Collection, disponibile on demand e in streaming su NOW Da lunedì 8 a venerdì 12 novembre, la programmazione di Sky Cinema Collection è interamente dedicata all’attore due volte premio Oscar Tom Hanks. Tra i 16 film previsti segnaliamo: le due pellicole che hanno fatto ottenere l’Oscar come miglior attore protagonista nel 1994 e nel 1995, PHILADELPHIA di Jonathan Demme e FORREST GUMP di Robert Zemeckis; ritroviamo la riuscita coppia artistica Zemeckis-Hanks in CAST AWAY, per cui il nostro protagonista ha guadagnato il Golden Globe; il dramma carcerario IL MIGLIO VERDE, tratto dal romanzo di Stephen King; le pellicole firmate Steven Spielberg SALVATE IL SOLDATO RYAN, che ha ottenuto 5 Oscar, e PROVA A PRENDERMI con Leonardo DiCaprio; il secondo capitolo della saga tratta dai bestseller di Dan Brown ANGELI E DEMONI di Ron Howard; e il biopic che racconta una delicata storia d’amicizia, UN AMICO STRAORDINARIO.

DAVID ATTENBOROUGH

Utilizzando tecniche avanzate di ripresa macroscopica, Sir David Attenborough racconta il comportamento intricato e sofisticato degli insetti rivelando la loro incredibile capacità di adattamento. Esplora poi la complessità degli ambienti che costruiscono e abitano, in un mondo invisibile all’occhio umano.

ICONE NATURALI -St.2

Un certo numero di specie iconiche chiamano casa la vasta biodiversità dell’Africa. Dalle comunità affiatate di babbuini hamadryas ai graziosi branchi di springbok dai un’occhiata più da vicino ad alcuni degli straordinari animali selvatici all’interno del potente ecosistema del continente.

DC SUPERHERO GIRLS – ST.2

Debutta la seconda stagione delle supereroine più famose dell’animazione. Il plot della serie è sempre incentrato sulla figura delle ragazze come normali adolescenti che riescono a trasformarsi in supereroine e difendere la comunità dai cattivi. Per includere nel target anche i maschi, è stato introdotto uno speciale con protagonisti Batman e Robin.

BRAVE BUNNIES

Racconta le simpatiche avventure di Bop e Boo, due fratelli coniglietti avventurosi e coraggiosi, sempre pieni gioia ed entusiasmo. Sono esploratori curiosi che non smettono mai di porsi domande. Dando ascolto alle loro curiosità, fanno sempre nuove emozionanti scoperte. Viaggiano a bordo del Bunny Bus e ad ogni fermata scoprono che il mondo è pieno di sorprese, incontrano tanti nuovi amici e creano per loro sempre nuovi giochi. Ogni episodio è dedicato a un nuovo amico e alla scoperta di un nuovo gioco. Seguendo l’esempio di Bop e Boo i bambini imparano a rispettare e ad apprezzare la diversità. A socializzare, a collaborare e ad essere empatici. Ad aprirsi al mondo, comprendendone la varietà e accogliendo tutto ciò che è nuovo e diverso. I nostri coniglietti non viaggiano da soli però, sono sempre insieme alla loro famiglia. Mamma e papà hanno infatti un ruolo minore, ma di supporto, nella maggior parte delle storie

Martedì 9 novembre

IMPERO CRIMINALE

Sam Claflin è in cerca di redenzione nel thriller metropolitano con Timothy Spall, Hugh Bonneville (Downton Abbey) e Joe Claflin, fratello anche nella finzione. Londra. Dietro ai Giochi Olimpici del 2012 c’è chi si è arricchito, mentre a farne le spese sono i reietti come Liam McDonagh, un pugile di talento che, dopo una rapina e nove anni di carcere, vuole solo una vita serena. Ma suo fratello Sean è cascato nel gioco spietato dell’imprenditore Clifford Cullen, socio del potente Anthony Hammond. Per aiutarlo, Liam finisce in una spirale criminale.

BENELLI SU BENELLI

Diretto da Marta Miniucchi documentario che ripercorre la vita del pilota motociclistico Tonino Benelli vissuto nella prima parte del Novecento, durante le due guerre mondiali. È noto per essere stato uno dei fondatori della leggendaria casa motociclistica di Pesaro. Successivamente diventa piota, riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria di ben quattro titoli italiani. Accompagnato dalla voce di Neri Marcoré, il racconto su Tonino Benelli, il pilota con una vita breve, ma vissuta a gran velocità.

I GRANDI DISASTRI DELL’INGEGNERIA

Una nuova serie che unisce scienza e dramma, un viaggio in tutto il mondo dagli Stati Uniti, al Regno Unito, alla Russia, ad Haiti e oltre, rivelando i più grandi fallimenti dell’ingegneria moderna attraverso filmati d’archivio accuratamente ricercati, analisi di esperti, interviste strazianti ai testimoni e grafica di alto livello. Esploriamo gli eventi e i fatti che si celano dietro nomi famigerati come Fukushima, Exxon Valdez, Grenfell Tower e Three Mile Island, scoprendo difetti fatali e nuove teorie sul perché questi disastri siano accaduti. Scopriamo anche come la tragedia può stimolare l’invenzione e il progresso. La serie si domanda in che modo eventi iconici come l’esplosione del Piper Alpha Oil Rig, il crollo della miniera di San Jose in Cile e la distruzione dello Space Shuttle Columbia possano spingere gli ingegneri ad affrontare difetti letali e creare un futuro più sicuro.

Mercoledì 10 novembre

DEXTER: NEW BLOOD

Nuova serie ma vecchie abitudini dure a morire per l’iconico serial killer interpretato da Michael C. Hall. Sono passati circa 10 anni dal finale dell’ottava stagione, e Dexter Morgan si è rifatto una vita. Per gli abitanti della cittadina di Iron Lake non è altri che il pacifico e affabile Jim Lindsay, e nessuno – neanche la sua compagna, la capa della polizia Angela Bishop – è a conoscenza dei suoi trascorsi e del Passeggero Oscuro, che comunque farà sempre parte di lui. Dopo una serie di strane sparizioni, le attenzioni di Dexter ricadono su un concittadino assai noto all’interno della comunità. Nuovo serial killer in vista? Come se ciò non bastasse, Mr Morgan dovrà affrontare alcuni fantasmi del passato che avranno un forte impatto su di lui. Il ritorno in scena di suo figlio Harrison, ormai adolescente, complicherà ulteriormente le cose.

PENGUIN BLOOM

Naomi Watts e Andrew Lincoln (The Walking Dead) nel toccante adattamento dell’omonimo romanzo, ispirato all’incredibile storia vera della famiglia Bloom. Samantha è una donna piena di vita che adora la sua famiglia e fare surf. Durante una vacanza in Tailandia però, Sam precipita da un balcone e rimane paralizzata dalla vita in giù. Una volta a casa, la donna non riesce a uscire dalla depressione e tutta la famiglia ne risente. Quando il figlio Noah porta in casa una gazza ferita per accudirla, Sam trova, grazie a questo animale, il coraggio di ricominciare.

CHER – UN’ICONA SENZA TEMPO

Musicista leggendaria, icona senza tempo, Cher è senza dubbio uno dei personaggi più versatili, eclettici ed eccentrici dell’intero panorama dello spettacolo. Ha iniziato come una giovane ragazza con la paura del palcoscenico, evolvendosi in una delle figure più riconosciute di Hollywood. Con questo documentario ripercorriamo le tappe fondamentali della sua carriera, tra cui l’uscita dell’album di grandissimo successo Believe avvenuta 24 anni fa fino all’ultimo concerto del 2019.

Giovedì 11 novembre

WILLY’S WONDERLAND

Giovedì 11 novembre alle ore 21.00 in prima visione Sky Cinema Suspense, disponibile on demand e in streaming su NOW Nicolas Cage deve affrontare degli animatronic posseduti in un horror che rende omaggio al cinema di genere degli anni 80. Per poter ripagare in contanti il guasto della sua vettura, Janitor accetta il lavoro proposto da un uomo d’affari locale: passare una notte a ripulire la decrepita attività di intrattenimento per bambini, il Willy’s Wonderland. Mentre è intento nel lavoro di pulizia Janitor sente su di sé gli occhi dei grossi pupazzi. Ma forse non è solo la sua immaginazione…

TI PORTO IO

Nel giugno 2014 due amici Justin Skeesuck e Patrick Gray, intraprendono un viaggio di cinque settimane e mezza, per tutti gli 800 km del cammino di Santiago. Il loro pellegrinaggio non è semplice perché uno di loro è su sedia a rotelle. La storia di due amici che hanno trascorso tutto il tempo del loro viaggio a “spingersi” a vicenda a essere persone migliori. Attraverso il loro coraggio e la loro dignità, Justin e Patrick ci ricordano che siamo più forti insieme che da soli. In fin dei conti, tutti abbiamo bisogno di una spinta.

Venerdì 12 novembre

IN A RELATIONSHIP – AMORI A LUNGO TERMINE

Emma Roberts in un film romantico sui rapporti di coppia. Durante un’estate a Los Angeles, la coppia di lunga data composta da Owen e Hallie rischia di lasciarsi. Mentre la loro relazione raggiunge un punto di svolta, inizia la storia d’amore tra Matt e Willa.

MUSIC 4 CLIMATE

Un concerto a zero emissioni per combattere il cambiamento climatico. Dal palco dell’Ippodromo di Milano diversi artisti si sono esibiti per dare voce alte ma del cambiamento climatico. Tra loro Nina Zilli, Daniele Silvestri, Michele Bravie i musicisti di Rock in’1000, la più grande rock band al mondo, con un musicista d’eccezione: l’astronauta Luca Parmitano. Le emissioni del concerto sono state compensate da progetti internazionali e dalla piantumazione di alberi nella città di Milano, per lasciare una concreta traccia sostenibile sul territorio.

Sabato 13 novembre

POSSESSIONS

Natalie, una giovane donna francese trasferitasi in Israele, finisce in un incubo quando viene accusata di aver ucciso suo marito la notte stessa del loro matrimonio A prendere le sue difese è Karim, un funzionario del consolato francese, ma l’uomo non riesce a decifrare la persona a cui deve prestare aiuto. Natalie è innocente e vulnerabile, oppure è soltanto incredibilmente manipolativa? Nel suo passato si nasconde qualcosa che potrebbe aiutarlo a capirla, ma di cosa si tratta?

COME PIETRA PAZIENTE

Golshifteh Farahani (Un divano a Tunisi, Paterson) è l’intensa protagonista della pellicola tratta dall’omonimo libro firmato dallo stesso regista, Atiq Rahimi. Afghanistan. Una giovane donna con due bambine piccole deve combattere con la mancanza di denaro da quando il marito mujaheddin è entrato in coma, in seguito a uno scontro con un compagno d’armi. Giorno dopo giorno, l’uomo immobilizzato e incosciente diventa per lei “una pietra paziente”, capace di ascoltare i segreti inconfessabili e gli sfoghi per le umiliazioni subite per anni in quanto donna.

ESSERE GIORGIO STREHLER

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, questo documentario costituisce un accesso unico alla vita del grande regista Giorgio Strehler. La ricchezza di contenuti è rappresentata da un altrettanto ricco approccio visivo archivi rari o inediti, riprese in 4K, interviste con figure chiave della cultura del nostro Paese, ricostruzioni di scenografie e illusioni di luci realizzate dagli stessi tecnici del Piccolo Teatro. A 100 anni dalla nascita dell’artista, e dopo oltre un anno di chiusura di teatri e sale cinematografiche, Essere Giorgio Strehler guida il pubblico all’interno di uno dei teatri più rivoluzionari della storia della cultura italiana, utilizzando lo stesso Strehler come guida d’eccezione.