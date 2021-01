Sky e Now TV: le novità dal 7 al 13 febbraio

L’anno nuovo continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i nuovi titoli che saranno disponibili dal 31 gennaio a 7 febbraio 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW TV Smart Stick e NOW TV ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW TV.

Lei mi parla ancora

Uscita: lunedì 8 febbraio alle 21.15 il film Sky Original in prima assoluta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Un nuovo film italiano targato Sky Original è pronto al debutto su Sky. Si tratta di una pellicola scritta e diretta da Pupi Avati, una co-produzione Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con la storica Duea Film dei fratelli Avati, prodotto da Antonio Avati, Luigi Napoleone e Massimo Di Rocco per Vision Distribution e Bartleby film in collaborazione con Duea Film.

Il film, liberamente tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, racconta la storia d’amore tra Nino e Caterina, sono sposati da sessantacinque anni, si amano profondamente dal primo momento che si sono visti. Alla morte di Caterina, la figlia, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca Amicangelo, un editor con velleità da romanziere, per scrivere attraverso i ricordi del padre un libro sulla loro storia d’amore. Amicangelo accetta il lavoro solo per ragioni economiche e si scontra subito con la personalità di un uomo che sembra opposta a lui. Ma il rapporto tra i due diventerà ogni giorno più profondo fino a trasformarsi in un’amicizia sincera.

Raised by Wolves – Una nuova umanità

Uscita: lunedì 8 febbraio, dalle 21.15 doppio episodio in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Fantascienza distopica, di grandissimo impatto visivo e in grado di affrontare temi importanti e attuali, dagli interrogativi sul senso stesso della vita agli estremismi religiosi e i conflitti che questi generano: per Raised by Wolves – Una nuova umanità, la sua prima serie TV, Ridley Scott (Blade Runner, Alien, Prometheus, The Martian) ha puntato in alto, con un’ambiziosissima e spettacolare produzione sci-fi in dieci episodi che richiamano le atmosfere dei più amati dei capolavori di fantascienza del premiato regista inglese.

Rinnovata per una seconda stagione e da Scott prodotta e diretta (sua la regia dei primi due episodi), la serie è scritta dallo sceneggiatore di Prisoners Aaron Guzikowski, anche showrunner della serie. Raised by Wolves – Una nuova umanità racconta di due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e un ordine religioso di derivazione cristiana, quello dei Mitraici, per colonizzare il pianeta Kepler-22b. Gli androidi portano con sé embrioni umani con cui iniziare una nuova civiltà. Dodici anni dopo, solo un bambino, Campion, è sopravvissuto. Mentre le prospettive per il futuro della colonia appaiono cupe, i tre scopriranno che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell’universo.

Café de Flore

Uscita: domenica 7 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club, Big Little Lies) dirige Vanessa Paradis e Kevin Parent in un film inedito sull’amore e la perdita. Montréal. Antoine ha tutto: una moglie che ama fin dall’adolescenza, due figlie e una carriera come dj di alto livello. Un giorno però spezza l’incantesimo e lascia la famiglia per stare con una donna più giovane.

Parigi, Jacqueline si occupa con amore e forza del figlio nato con la sindrome di Down. I due hanno un rapporto simbiotico finché, a scuola, il ragazzino incontra Véronique, una bambina down come lui.

Appuntamento con Gabriele Muccino

Uscita: dal 7 febbraio, ogni domenica di febbraio alle 21.00 su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW TV

A febbraio Sky Cinema Romance propone quattro appuntamenti, ogni domenica alle 21.00, con quattro successi del regista e sceneggiatore romano Gabriele Muccino. Domenica 7 febbraio apre il ciclo la pellicola più recente, Gli anni più belli, il racconto di 40 anni di storia italiana attraverso la vita di quattro amici, interpretati da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Domenica 14, a 20 anni dall’uscita sala, è la volta del grande successo di Muccino, premiato con il David di Donatello per la miglior regia, L’ultimo bacio, il ritratto dolceamaro di una generazione con Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Martina Stella e Claudio Santamaria; sabato 21 si passa a Baciami ancora, film dove ritroviamo gli stessi personaggi 10 anni dopo e altri nuovi, che aveva segnato il ritorno in Italia di Muccino, dopo due film a Hollywood; domenica 28 chiude il ciclo Ricordati di me, un ritratto dell’Italia degli anni 2000 con Monica Bellucci, Laura Morante e Fabrizio Bentivoglio.

Buon compleanno Nick Nolte

Uscita: lunedì 8 febbraio alle 19.05 Su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

L’8 febbraio l’attore e produttore statunitense Nick Nolte compie 80 anni. Per l’occasione, Sky Cinema Due lo festeggia in prima serata con Cape Fear – Il promontorio della paura, il thriller dal ritmo serrato che porta la firma di Martin Scorsese.

Questo vede Nolte nei panni di un avvocato che, insieme alla sua famiglia (Jessica Lange e Juliette Lewis), viene terrorizzato da un pazzo che anni prima aveva mandato in galera, interpretato da un magnifico Robert De Niro.

Cercami a Parigi – Stagione 3

Uscita: dall’8 febbraio alle 20.15 su DeaKids e in streaming su NOW TV

Protagonista è Lena Grisky è una giovane principessa russa del 1905 e studia presso la scuola di danza dell’Opéra de Paris, una delle più prestigiose al mondo. Un giorno, il suo fidanzato Henri le regala una collana in grado di viaggiare nel tempo. Lena, accidentalmente, passa attraverso il portale e finisce per ritrovarsi nel 2018. Bloccata in quell’anno, Lena farà la conoscenza di Ines, la quale diventerà presto la sua migliore amica, e stringerà amicizia con Jeff, un ballerino di hip hop, Dash, amico di Jeff e innamorato di Ines, Max, ragazzo misterioso dal quale Lena è attratta, e Thea, fidanzata di Max e rivale di Lena che cerca in ogni modo di ostacolarla.

Henri, rimasto nel 1905, fa di tutto pur di riportare Lena al suo tempo, ma il ragazzo non è l’uni-co disposto a trovarla. Infatti, i Raccoglitempo, un gruppo di giovani ragazzi, sono alla ricerca della collana che Lena ha al collo Nel corso della sua permanenza nel 2018, Lena rivelerà chi è realmente e da dove proviene a Ines, la quale la aiuterà a tornare nel 1905. A distanza di un anno trascorso lontano dalla modernità, Lena ha di nuovo viaggiato nel tempo arrivando nel 1905. Nostalgica per i bei momenti trascorsi nel nuovo mondo, la ragazza prova a convincere il proprio fidanzato Henri a trasferirsi con lei. Tuttavia la caotica e disordinata vita del 2019 non riesce a convincere il giovane, che infatti prova in tutti i modi a far cambiare idea a Lena. Alla fine Henri riuscirà a trascinare Lena di nuovo indietro nel tempo facendole dire addio alla modernità?

Safer Internet Day

Uscita: martedì 9 febbraio dalle 19.25 Sky Cinema Drama disponibile on demand e in streaming su NOW TV

Martedì 9 febbraio, per la Giornata internazionale contro bullismo e cyberbullismo, Sky Cinema Drama propone 3 film che affrontano questa tematica. Alle 19.25 SHARE, thriller HBO sugli abusi sessuali in epoca social con Rhianne Barreto, premiata al Sundance.

A seguire, alle 21.00, va in onda ST@LKER con Anna Foglietta, in cui il pericolo corre in chat. Chiude la programmazione, in seconda serata, TRUST con Clive Owen, in cui una ragazza di 14 anni incontra un uomo conosciuto su una chat online che la costringe ad avere un rapporto sessuale.

L’incredibile Dr. Pol – Stagione 10

Uscita: dal 9 Febbraio ogni martedì alle 21:10 in prima tv su Nat Geo Wild e in streaming su NOW TV

Torna il veterinario più amato di NG Wild: il dottor Pol. In questa decima stagione, ritroveremo Pol e la sua squadra sempre più indaffarati a prendersi cura dei più disparati tipi di animali.

Nemmeno le tormente di neve del rigido inverno del Michigan potranno impedire a Pol e alla sua squadra di aprire le porte della loro clinica veterinaria agli animali e donare loro tutte le cure e l’affetto di cui hanno bisogno.

Sei minuti a mezzanotte

Uscita: mercoledì 10 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Judi Dench nel racconto di una storia vera ambientata durante la Seconda guerra mondiale. Inghilterra, estate 1939. Thomas Miller accetta il ruolo di insegnante in una scuola femminile frequentata dalle figlie dei nazisti di alto rango, sotto l’occhio attento della loro direttrice Miss Rocholl e della sua devota assistente Ilse Keller.

Ma l’imminente scoppio della guerra dà vita a una serie di eventi direttamente collegati agli alti piani del potere. Nel cast anche James D’Arcy e Jim Broadbent.

The Resident – Stagione 4

Uscita: da mercoledì 10 febbraio ogni mercoledì alle ore 21.00 in prima visione su FOX e in streaming su NOW TV

La quarta stagione di The Resident debutterà su Fox dal 3 febbraio TBC. In questa stagione ci sarà sguardo all’incubo straziante della pandemia e le vicende dei medici e infermieri del Chastain Park Memorial Hospital seguiranno importanti sviluppi sia dal lato professionale che personale. L’ospedale troverà il suo nuovo amministratore delegato nella figura del chirurgo ortopedico Dott.ssa Kitt Voss (Jane Leeves).

Scosso da una perdita devastante, il Dott. Devon Pravesh (Manish Dayal) inizia a soffrire di una crisi di identità. Il Dr. Conrad Hawkins (Matt Czuchry) e l’infermiera Nicolette Nevin (Emily VanCamp) dopo il matrimonio rafforzeranno an-cora di più il loro legame. Ma poco dopo, Nic subirà un’esperienza orribile e, grazie all’aiuto della sua amica di vecchia data e di suo marito, Nic combatterà il suo trauma a testa alta per ritornare dai suoi pazienti.

The Hunt

Uscita: giovedì 11 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Dalla Blumhouse Productions (Scappa – Get Out), un survival movie di denuncia sociale con Betty Gilpin, Emma Roberts e Hilary Swank. Dodici sconosciuti si risvegliano in una radura: non sanno dove sono, né come ci sono arrivati. Dopo aver trovato una cassa piena d’armi, diventa chiaro devono difendersi dagli spari che provengono dal bosco.

Chi sono le persone rapite e trasformate in prede? E chi sono i cacciatori?

Burt Reynolds

Uscita: giovedì 11 febbraio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

La carriera di Burt Reynolds è stata ricca e varia, dai suoi umili inizi negli spaghetti western ai suoi ruoli da protagonista in Deliverance e Smokey and The Bandit. Uno dei volti più riconoscibili di Hollywood, Reynolds era un gentiluomo del sud le cui opinioni progressiste su genere, razza e sessualità facevano appello al pubblico sia conservatore che liberale.

Nell’anno in cui Burt Reynolds avrebbe compiuto 85 anni, Sky Arte propone questo affascinante documentario con interviste a coloro che gli sono stati vicini, tracciamo la sua ascesa alla celebrità e impariamo a conoscere l’uomo dietro il glamour e il sex appeal, per scoprire un attore brillante e che ha toccato molte persone con il suo fascino e gentilezza.

T-34: eroi d’acciaio

Uscita: venerdì 12 febbraio alle 21.25 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Film campione d’incassi in Russia, ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1941, per bloccare un gruppo di carri armati tedeschi, il giovane luogotenente Nikolay Ivushkin è messo a capo di una missione suicida con un carro armato T-34. La missione riesce, ma Nikolay viene imprigionato in un campo di concentramento in Germania. Nel 1944, insieme.

The Blacklist – Stagione 8

Uscita: da venerdì 12 febbraio alle 21.05 in prima visione su FOX CRIME e in streaming su NOW TV

Raymond Reddington (James Spader), uno dei più pericolosi ricercati dall’FBI, si costituisce per fornire informazioni su ogni criminale con cui abbia avuto a che fare: come clausola all’accordo, chiede di avere l’unico suo referente in Elizabeth Keen (Megan Boone), giovane analista al suo primo giorno di servizio nel Bureau. Questa richiesta, all’apparenza incomprensibile, costringe l’agenzia a rendere Liz parte integrante di una segreta unità operativa, che da quel momento inizia a occuparsi essenzialmente dei casi forniti da “Red”.

Nell’ottava stagione di The Blacklist, con le spalle al muro, Raymond Reddington affronta il suo nemico più formidabile: Elizabeth Keen. In linea con sua madre, la famigerata spia russa Katarina Rostova, Liz deve decidere fino a che punto è disposta a spingersi per scoprire perché Reddington sia entrato nella sua vita, e quale sia veramente il suo fine. Il confronto tra Reddington e Keen avrà conseguenze devastanti per tutti, inclusa la Task Force che hanno creato.

Sky Cinema Romance – San Valentino

Uscita: sabato 13 e domenica 14 doppia maratona dalle 8.00 circa su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW TV

Per la Festa degli innamorati, Sky Cinema Romance propone una doppia maratona con film che celebrano l’amore. Tra i 18 film previsti in programmazione, si segnalano: la commedia romantica simbolo degli anni 80 Cocktail con Tom Cruise ed Elisabeth Shue; Serendipity – Quando l’amore è magia, in cui Kate Beckinsale e John Cusack affidano la loro felicità insieme al destino; la divertente commedia romantica The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey.

Laws of Attraction – Matrimonio in appello (sabato 13 ore 21.00) dove Pierce Brosnan e Julianne Moore si sfidano fra le aule del tribunale, ma poi trovano l’amore; il classico della commedia romantica sullo sfondo di una suggestiva New York Harry, ti presento Sally… con Meg Ryan e Billy Crystal; l’amabile commedia romantica scritta da Richard Curtis Notting Hill con Hugh Grant e Julia Roberts; la pellicola senza tempo premiata con 2 Oscar Ghost – Fantasma con Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg; e L’ultimo bacio di Gabriele Muccino (domenica 14 ore 21.00, vedi ciclo Appuntamento con Gabriele Muccino).

Tutankhamon: Faraone a colori

Uscita: sabato 13 febbraio alle 20.55 premiere assoluta su National Geographic e in streaming su NOW TV

Un secolo dopo il ritrovamento archeologico più sensazionale al mondo, la tomba di Tutankhamon, vedremo finalmente le immagini della sua scoperta e ammireremo i suoi tesori a colori. Il tutto è stato reso possibile grazie alle più recenti tecniche di colorazione che hanno riportato in vita l’Egitto dello scopritore Howard Carter.