Sky e Now TV: le novità dal 24 al 30 gennaio

L’anno nuovo si prospetta ricco di novità per Sky e Now TV, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i nuovi titoli che saranno disponibili dal 24 al 30 Gennaio.

Euphoria – Episodio Speciale | Parte 2: Jules

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio alle 3.00 e poi alle 23.00 del 25 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Euphoria, l’acclamato ritratto a luci al neon della Generazione Z che è valso a Zendaya un Emmy Award come migliore attrice protagonista, dopo il successo di Part One: Rue torna con la seconda parte, stavolta dedicata a Jules, dell’episodio speciale che fa da ponte tra la prima e la seconda stagione della serie.

Scritto e diretto dal creatore della serie HBO Sam Levinson, F* ck Anyone Who’s Not A Sea Blob andrà in onda in contemporanea con la messa in onda americana su Sky Atlantic e NOW TV. L’episodio segue Jules durante le vacanze di Natale mentre riflette sull’anno appena trascorso.

Yellowstone – Terza Stagione

Dal 29 gennaio, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Torna l’epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato appezzamento di terra, Yellowstone, appunto, di cui sono proprietari. Un avvincente dramma familiare che mette in scena un’America inedita, protagonista il premio Oscar Kevin Costner. Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario (Denis Villeneuve) e Soldado (Stefano Sollima).

La seconda stagione terminava col rapimento di Tate, figlio di Kayce e nipote di John Dutton, il patriarca del ranch Yellowstone. Anche in questa nuova stagione, alleanze in continuo cambiamento, casi irrisolti, intrighi politici e omicidi cadenzeranno il ritmo della storia con al centro un punto fermo: John Dutton, che farà di tutto per proteggere il suo ranch lottando con ogni mezzo, lecito o meno, contro chi vuole sottrarglielo, che si tratti di nativi americani, di speculatori immobiliari vecchi e nuovi o del governo. Un mondo, quello di Yellowstone, dove la violenza è dominante e forse la sola famiglia, nonostante contraddizioni e conflitti, sembra essere l’unica fonte di rifugio e difesa.

Italia’s Got Talent – La nuova stagione

Dal 27 gennaio, ogni mercoledì alle 21.30 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Torna con una nuova edizione il talent più imprevedibile di sempre. Squadra che vince non si cambia e anche quest’anno al tavolo della giuria di Italia’s Got Talent ci sono Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Per il quinto anno consecutivo la conduzione del programma è affidata all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello.

Una formazione consolidata e amatissima dal pubblico che anche quest’anno è pronta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Ballerini, imitatori, illusionisti, cantanti, acrobati, comici, addestratori e talenti di ogni genere ed età avranno 100 secondi a disposizione per dimostrare di valere almeno tre “si” ed avere così l’accesso alla fase successiva della gara. Nel caso di un’esibizione strabiliante, i giudici potranno regalare al talento l’accesso diretto alla finale di selezione con il Golden Buzzer, il bottone d’oro.

Nonno questa volta è guerra

Lunedì 25 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Robert De Niro e il giovane Oakes Fegley (Il drago invisibile) sono i protagonisti di una commedia per tutta la famiglia, targata Sky Original, basata sull’omonimo romanzo per ragazzi di Robert Kimmel Smith. Vedovo e con problemi alle gambe, nonno Ed non può più vivere da solo ed è costretto a trasferirsi a nella camera del più giovane della famiglia che si trova così spodestato.

Tra i due inizia una guerra senza freni per la conquista della stanza. Nel cast anche Uma Thurman e Christopher Walken. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Family.