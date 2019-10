Slam Dunk: dopo 20 anni in arrivo un nuovo artbook con 130 illustrazioni inedite!

A distanza di 20 anni dall'ultimo artbook, un nuovo volume con più di 130 illustrazioni inedite realizzate da Takehiko Inoue, riporta Slam Dunk nelle librerie.

Dopo più di 20 anni dal rilascio del primo artbook, Slam Dunk torna con un nuovo e volume d’illustrazioni totalmente inedite, per celebrare l’anniversario dei 30 anni del capolavoro sportivo di Takehiko Inoue.

La notizia giunge con molta sorpresa dei fan, visto che al di là delle molteplici ristampe del manga, non sono più stati realizzati nuovi progetti dedicati a Slam Dunk, lo spokon più famoso del mondo. Ora però, in vista dell’anniversario dei 30 anni del manga cestistico che ha fatto la storia, un nuovo progetto editoriale si affaccia all’orizzonte: PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2, il primo artbook a raccogliere illustrazioni inedite del sensei dopo più di 20 anni dalla release di INOUE TAKEHIKO ILLUSTRATIONS, uscito nel lontano 1997, già pubblicato nel nostro paese diversi anni fa sotto l’etichetta Panini Comics con il titolo SLAM DUNK ILLUSTRATION BOOK. Il nuovo artbook conterrà 130 tavole inedite disegnate dal Maestro che non erano inserite nel primo volume. Questi disegni provengono dalle nuove cover dell’edizione kanzenban del manga (disponibile in Italia grazie a d/visual), dell restyled edition (attualmente pubblicata in Italia da Planet Manga), oltre a che illustrazioni collaborative e pubblicitarie dal 1998 ad oggi, progetti collaterali, sketch inediti e molto altro ancora. Pezzo forte del volume saranno 11 nuove illustrazioni -tra cui quella che ritrae l’intenso sguardo di Hanamichi Sakuragi nell’immagine di copertina qui sopra- realizzate esclusivamente per questo volume.

PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2 verrà messo in vendita in Giappone il 3 aprile 2020 per 3.600¥ (circa 30,81€) avrà più di 130 pagine, in un formato quadrato 30cm x 30cm. La prima edizione del libro includerà inoltre una cartolina a tiratura limitata con un’illustrazione esclusiva non presente nel libro. Non è ancora stata annunciata un’edizione italiana del volume, ma è plausibile aspettarsi annunci in merito da parte di Planet Manga.