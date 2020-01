Son Goku (Kaioken) S.H.Figuarts di Tamashii Nations

Dopo un periodo di pausa riprendono gli annunci di Tamashii Nations per la linea S.H.Figuarts dedicata alla mitica saga di Dragon Ball Z. Protagonista di questo nuovo annuncio è il protagonista Son Goku nella sua versione Kaio Ken tratta dalla saga di Freeza ambientata sul pianeta Namek.

Son Goku è il protagonista della saga Dragon Ball Z, dopo lo scontro con Vegeta, che lo ha visto vincitore a scapito di aver messo a dura prova il proprio fisico per l’utilizzo del Kaioken. Gli amici decidono di intraprendere un viaggio interstellare per trovare le sfere del drago del pianeta Namek. Purtroppo insieme a loro anche il terribile Freeza è alla ricerca delle sfere e i nostri amati eroi si scontreranno uno dopo l’altro contro vari nemici sempre più forti.

Questa versione di Goku lo ritrae nella versione Kaioken (la tecnica insegnata dal Kaio del Nord) mentre si prepara a scontrarsi contro il leader dell’elite di guerrieri di Freeza chiamata squadra Ginyu, che prende il nome proprio da lui.

Il corpo base pare essere lo stesso a cui siamo abituati a vedere da tempo con le nuove giunture (che tra collezionisti chiamiamo “Goku 2.0”). Parliamo quindi di un corpo base altamente articolato e dotato di vari elementi sostitutivi come mani e volti. Questa versione oltre ad avere una inedita colorazione (era già uscita in passato una versione Kaioken in edizione limitata) vede la presenza dei capelli alternativi che sono raffigurati verso l’alto dando l’idea dall’emanazione di potere proveniente dal Saiyan.

Attualmente la figure è stata appena annunciata e partiranno a breve anche i preordini con un prezzo di 3850 Yen e rilascio per il mese di Giugno 2020. La figure sarà presto in preordine anche presso i vari negozi italiani (in italia questi prodotti sono distribuiti da Cosmic Group) con data fissata approssimativamente per il mese di Agosto 2020.