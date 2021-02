Spider-Man 3: rivelato il (vero) titolo ufficiale del film

Durante la serata di ieri, 23 febbraio, in maniera del tutto inaspettata l’attore Tom Holland e i suoi colleghi Jacob Batalon e Zendaya hanno condiviso le prime immagini di Spider-Man 3, terzo capitolo dedicato alle avventure dell’Arrampicamuri del Marvel Cinematic Universe.

I tre attori hanno infatti pubblicato sui social alcuni titoli “falsi” del film, ossia Spider-Man: Phone Home, Spider-Man: Home-Wrecker e Spider-Man: Home Slice.

Poco sorprendentemente, nessuno dei nomi era quello ufficiale, visto che Marvel Studios ha appena rivelato, questa volta senza possibilità di smentita, il titolo del nuovo film dedicato all’alter-ego di Peter Parker: Spider-Man: No Way Home.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Le riprese di No Way Home hanno da poco preso il via nella città di Atlanta, per poi spostarsi a New York, Los Angeles e in Islanda.

Oltre a Holland nei panni di Spidey, il film vedrà anche Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, Jamie Foxx nuovamente nel ruolo del villain Electro (già visto nel film The Amazing Spider-Man 2), oltre a Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Tony Revolori (Flash Thompson) e Marisa Tomei (Zia May).

Da mesi si vocifera della possibilità, mai confermata ufficialmente da Marvel Studios, che nel film possano tornare anche i “vecchi” Spider-Man cinematografici, interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Jon Watts è nuovamente atteso in cabina di regia, mentre Amy Pascal affiancherà Kevin Feige come produttrice esecutiva della pellicola.

La trama di Spider-Man No Way Home prenderà il via subito dopo la fine di Spider-Man: Far From Home: Peter Parker è stato smascherato da Mysterio, con il mondo intero ormai a conoscenza dell’identità segreta dell’Arrampicamuri, accusato di omicidio.

L’uscita di Spider-Man No Way Home è fissata, al momento, per il mese di dicembre 2021.