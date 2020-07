Spider-Man: Into the Spider-Verse 2: Miller si esprime sulle animazioni

Christopher Miller, produttore di Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, ha dichiarato che le animazioni di questo nuovo capitolo della serie saranno sconvolgenti. Era il 2018 quando Sony ha distribuito il primo capitolo di questa nuova serie di film di animazione dedicati a Spider-Man ed è stato subito un successo planetario, vincitore anche dell’Oscar. Into the Spider-Verse segue le vicende di Miles Morales, un adolescente che viene morso da un ragno radioattivo prendendo delle abilità fuori dal comune. Mentre scopre i suoi nuovi poteri, Miles entra in contatto con altre persone “ragno” che hanno le sue stesse abilità ma provengono da universi paralleli diversi. La cosa che ha maggiormente colpito gli spettatori sono state le animazioni di Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Dopo il grande successo del primo capitolo, Sony ha deciso di metterne in cantiere un secondo che ha già una data d’uscita prevista per Ottobre 2022, dopo essere stata posticipata per ben cinque mesi. Il film sarà diretto da Joaquim Dos Santos ma ben poco sappiamo circa la trama, dalle ultime dichiarazioni di Miller, però, apprendiamo che le animazioni del film saranno davvero sconvolgenti poiché realizzate con tecniche artistiche rivoluzionarie, a detta del produttore che aggiunge che queste tecniche renderanno il film ancora più pittorico del precedente. Le innovative tecniche di animazione utilizzate giustificano anche la grande attesa per il secondo capitolo del film, che a molti non piacerà ma che è necessaria per ottenere un prodotto convincente e innovativo.

Nell’attesa, però, del secondo capitolo, i fan si sono lanciati in diverse speculazioni circa i nuovi personaggi che potremo vedere nella pellicola. Molti pensano a una incarnazione giapponese di Spider-Man ma sono solo supposizioni perché nulla sappiamo sulla trama e sui personaggi che saranno coinvolti nel lungometraggio di animazione. Ad ora, quindi, anche con le poche informazione che abbiamo, tutto lascia pensare che questo nuovo capitolo dello Spider-Verse sarà imperdibile.