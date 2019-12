Spider-Man (Iron Spider Armor) di Hot Toys

Direttamente dal videogioco per PS4 Marvel’s Spider-Man, Hot Toys annuncia la sua nuovissima action figure in scala 1/6 che si ispira al costume tratto dalla saga di Civil War dei fumetti. Stiamo parlando della bellissima Iron Spider Armor creata da Tony Stark per Peter Parker.

Marvel’s Spider-Man è il videogame rilasciato in esclusiva per Play Station 4, sviluppato dal team di Insomniac Games. Distribuito da Sony Interactive Entertainment, è uscito in tutto il mondo il 7 settembre 2018 con al seguito una serie di DLC che completano la quest principale e aggiungono diverse Skin. Il videogame è un adventure game in terza persona ambientato in una New York molto attiva nella quale il nostro eroe se la deve vedere contro nemici storici insieme ad altri considerati minori. All’inizio della storia l’amichevole ragno di quartiere ha combattuto il crimine già da 8 anni ed è diventato, a detta di tanti, il protettore della città. Peter, a differenza di tante storie che conosciamo, non è più un ragazzino, infatti ha 23 anni, si è laureato al college e lavora come assistente nel laboratorio di ricerca dello scienziato e inventore Otto Octavius (Vi dice niente questo nome?). Dopo aver sconfitto e fatto richiudere Wilson Fisk nella prima quest, che funge da tutorial, Peter sarà costretto ad investigare su un clan di criminali di origine asiatica noti come i Demoni.

Questa Action Figure, che appartenente alla serie Videogames Masterpiece di Hot Toys, sarà in scala 1/6 ed avrà un’altezza di circa 30cm. La figure sarà dotata di un costume realizzato con in materiali diversi, dalla plastica, che richiama gli elementi metallici, alla stoffa elastica presso stampata che riproduce molto fedelmente la texture della skin vista nel gioco. Come le varie Hot Toys sarà molto snodabile e ricca accessori tra cui: mani alternative per riprodurre diverse pose iconiche, ragnatele e le braccia robotiche che escono dalla schiena. Non manccherà l’utilissimo piedistallo per ricreare le pose in volo.

Spider-Man (Iron Spider Armor) è al momento in preordine su sideshow.com al prezzo suggerito di 230 euro con uscita prevista per il mese di Giugno 2020.