Star Trek: Picard: ecco il primo poster della serie

Da poco è stato mostrato il primo poster della serie fantascientifica Star Trek: Picard, di CBS All Access. E’ stato proprio l’attore Patrick Stewart, ritratto sul poster, a pubblicarla sulla sua pagina Facebook.

Jean Luc Picard è stato il protagonista delle sette stagioni di Star Trek: Next Generation e ora è pronto per vivere un nuovo capitolo della sua vita in questa nuova serie, che racconterà che cosa è accaduto venti anni dopo gli eventi di Star Trek: Nemesis. In questo nuovo ciclo, troviamo un Picard profondamente colpito dalla distruzione dell’Impero romulano, e soprattutto, deluso dalla Federazione.

Al fianco di Patrick Stewart ci saranno anche l’attrice Alison Pill, già vista nella serie horror American Horror Story Cult, Harry Treadaway, Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd e l’attore emergente Evan Evagora, . Sono attualmente in lavorazione i primi due episodi, che saranno diretti da Hanelle Culpepper. Lo showrunner sarà lo scrittore Michael Chabon, vincitore del Premio Pulitzer nel 2000 con Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay. Chabon anche lavorato sul soggetto di Spider-Man 2 e sceneggiato John Carter.

CBS Television Studios produrrà la serie in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, mentre Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry, Trevor Roth e lo stesso Chabon saranno i produttori esecutivi.

Negli Stati Uniti la serie sarà disponibile in esclusiva su CBS All Access, mentre Amazon Prime Video si occuperà della distribuzione in oltre di 200 paesi. Attualmente non conosciamo una data d’uscita della serie, ma presto ci saranno molte novità che riguarderanno Star Trek: Picard. Siamo pronti a vivere nuove avventure insieme a Jean Luc Picard e al suo nuovo equipaggio.