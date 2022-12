Mentre i cinema giapponesi stanno proiettando un inedito capitolo cinematografico di Slam Dunk, ispirato al classico dei classici spokon sulla pallacanestro ideato da Takehiko Inoue, il maestro giapponese ha rivelato dichiarazioni sul suo futuro da artista.

Takehiko Inoue (Slam Dunk) è deciso a proseguire Vagabond

Dopo aver svolto il ruolo di regista e sceneggiatore per il film animato, The First Slam Dunk, l’autore sembra intenzionato a tornare alla matita dichiarando che è deciso a proseguire Vagabond nel breve periodo poichè la storia non è ancora conclusa.

Ispirato alle vicende storiche del famoso samurai Miyamoto Musashi, l’autore ha cominciato Vagabond nel 1998 e l’ultima pubblicazione risale al 2014. La serie è disponibile per la lettura in formato tankobon anche in Italia per Planet Manga (acquistate qui il primo volume se siete amanti del grande stile del maestro Inoue):

Giappone, XVII secolo. Dopo la battaglia di Sekigahara, Miyamoto Musashi trova rifugio con l’amico Matahachi presso le due donne Oko e Akemi, ma deve affrontare l’ira della famiglia Tsujikaze, di cui ha ucciso il capo: Tenma. Di fronte al furibondo attacco degli avversari Matahachi si comporta da vigliacco e sarà solo Musashi ad affrontarli. Riuscirà a sopravvivere? Un realistico Giappone feudale fa da sfondo alla vicenda, arricchendola di particolari e atmosfere lontane.

Vagabond di Takehiko Inoue

Il nuovo film di Slam Dunk, disponibile dal 3 dicembre 2022, presenta il maestro Takehiko Inoue alla direzione e alla sceneggiatura del progetto in CGI ispirato al suo manga, Yasuyuki Ebara (Kabaneri of the Iron Fortress) è accreditato nel ruolo di character designer e responsabile delle animazioni, tra i responsabili per l’esecuzione del progetto vi sono Katsuhiko Kitada (episodi de L’Attacco dei Giganti, Major: Yujo no Winning Shot), Naoki Miyahara (Digimon Adventure, Popin Q), Toshio Ohashi (LayereD Stories 0) e Yu Kamatani (Looking for Magical DoReMi, Precure Super Stars!). Lo studio lavora presso Toei Animation.

Slam Dunk: il manga e l’anime

Slam Dunk è stato serializzato su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1990 al 1996 ed è stato raccolto in 31 tankobon. Il manga è stato pubblicato in Italia da Planet Manga nel 1997; nel 2010 i diritti passarono a d/visual che lo ripubblicò in una edizione basata sulla deluxe giapponese in 24 volumi.

Planet Manga ha ripresentato la serie in una nuova edizione basata su quella uscita in Giappone nel 2018 in 20 volumi. Invitiamo caldamente a recuperare questa versione del manga con il 1° numero disponibile su Amazon.

La serie ha goduto di un adattamento anime nel 1993. Si tratta di un’unica serie da 101 episodi a cui si aggiungono quattro OAV. In Italia la serie anime è andata in onda su MTV ed è uscita in home video per Yamato Video. Il 3 dicembre 2022 è uscito il nuovo film animato con tecnologia CGI con la direzione e scrittura di Takehiko Inoue per Toei Animation, The First Slam Dunk.

A voi, di seguito, la trama del franchise: