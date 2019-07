Terminator: Destino Oscuro, Edward Furlong sarà di nuovo John Connor!

Al San Diego Comic-Con è stato annunciato che Edward Furlong riprenderà il ruolo di John Connor in Terminator: Destino Oscuro.

Una notizia che farà felici i fan della saga di Terminator, quella che stiamo per darvi: Edward Furlong tornerà ad interpretare John Connor in Terminator: Destino Oscuro.

La notizia arriva direttamente dal San Diego Comic-Con in cui si è tenuto un panel dedicato al film, in un’esplosione da parte del pubblico in sala visto che Furlong non interpretava più il personaggio dai tempi di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio. Tanto nei film Terminator 3: Le Macchine Ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genesis, quanto nella serie TV Terminator: The Sarah Connor Chronicles, il personaggio di John Connor è stato affibiato a tantissimi altri attori, il più famoso? Christian Bale. C’è un motivo per cui Edward Furlong, così come Linda Hamilton, sono stati esplicitamente richiesti per creare una maggiore coesione e senso di continuità con il precedente capitolo della continuity; nonostante infatti questo sia il sesto film tratto dal franchise, verrà considerato il terzo all’interno della serie di Terminator, ignorando tutti gli altri.

“Diciamo che sarà tutto più chiaro quando vedrete il film in sala, ma le prime due pellicole sono state costruite all’interno di un loop temporale” dichiara il regista Tim Miller, “Ciò che accade in quei film è già accaduto e in sostanza tutti combattono perseguendo i loro scopi per accertarsi che possa accadere di nuovo. James Cameron però ha deciso di rompere questa regola nelle battute finali di Terminator 2, quando Sarah Connor e Dysono distruggono il centro della Cyberdine Systems. Anche se al pubblico non venne mai spiegato come. Mi sembra che nessuno dei film che venirono dopo abbia mai approfondito o esplorato le conseguenze di ciò che avvenne dopo, ma noi lo faremo”, conclude, “Ed è per questo che abbiamo voluto Linda: è stata Sarah a compiere quelle scelte, ed ha perfettamente senso che spetti a lei ad affrontare le conseguenze.”

È stato infine confermato che il film avrà Rating R, il che significa che sarà vietato ai minori di 17 anni negli Stati Uniti. Terminator: Destino Oscuro è previsto nei cinema il 31 ottobre.