Terminator: Destino Oscuro – il nuovo trailer è arrivato

Terminator: Destino Oscuro, arriva online il trailer del nuovo capitolo della saga con Arnold Schwarzenegger e il ritorno di Linda Hamilton

Nella giornata di oggi a gran sorpresa 20Th Century Fox ha diffuso il trailer di Terminator: Destino Oscuro sottotitolato in Italiano relativo al nuovo film dedicato al brand di Terminator in uscita proprio questo autunno:

Il film è un vero e proprio seguito dei primi 2 capitoli diretti da James Cameron, il quale ritorna come produttore ma lasciando la regia a Tim Miller (regista di Deadpool). Lo stesso Miller ha specificato la gran difficoltà per approcciarsi a un progetto simile, ma assicurandosi assieme a Cameron che il film sia il più fedele possibile allo spirito dei primi 2 lungometraggi.

Ecco cosa ha raccontato Miller durante una dichiarazione con Variety:

“Dopo Deadpool c’erano molti progetti che avrei potuto scegliere, ma volevo davvero vedere Linda Hamilton tornare per continuare personalmente la sua storia come Sarah Connor. Come James Cameron, trovo sempre che le storie sulle donne siano molto più interessanti di quelle sugli uomini. I film di Jim (Cameron ndr.) sono basati sulla realtà e sui personaggi anche se sono calati nei viaggi nel tempo e dei robot. Quello che vorrei dare al pubblico è una storia su Sarah e questi nuovi personaggi e rendere tutto il più realistico possibile. Voglio sedermi tra il pubblico e credere che questo possa succedere a me. È questo il mio approccio”.

Il nuovo poster ufficiale del film:

Cast

Linda Hamilton tornerà nei panni di Sarah Connor, Arnold Schwarzenegger sarà di nuovo il T-800, Mackenzie Davis nei panni di Grace e Natalia Reyes come Dani Ramos. Il Terminator da battere stavolta sarà interpretato da Gabriel Luna, mentre saranno presenti anche Diego Boneta, Alicia Borrachero, Steven Cree, Bjorn Freiberg e Enrique Arce.

Il film arriverà nei cinema Italiani il 31 ottobre 2019