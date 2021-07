That Time I Got Reincarnated as a Slime 2: i video delle sigle di apertura e di chiusura

La seconda parte della seconda stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime, adattamento dell’omonima serie di light novel scritte da Fuse e illustrate da Mitz Vah, il cui manga è pubblicato in Italia dalla casa editrice Star Comics, ha iniziato a venire trasmessa da Crunchyroll da martedì 6 luglio 2021, che ha quindi svelato le nuove sigle di apertura e di chiusura.

That Time I Got Reincarnated as a Slime 2: le nuove sigle

La nuova sigla di apertura di That Time I Got Reincarnated as a Slime 2 è intitolata Like Flames ed è eseguita da MindaRyn:

Mentre l’ending si intitola Reincarnate ed eseguito da Takuma Terashima:

La prima stagione dell’adattamento anime, sempre trasmessa su Crunchyroll, è stata animata e prodotta dallo studio di animazione 8 Bit ed è andata in onda da ottobre 2018 a marzo 2019 per un totale di 24 episodi. L’anime è stato diretto da Yasuhito Kikuchi, con Atsushi Nakayama come assistente alla regia, Kazuyuki Fudeyasu ha composto la serie, Ryouma Ebata ha disegnato i personaggi e Takahiro Kishida si è occupato dei mostri. Elements Garden ha composto la musica.

That Time I Got Reincarnated as a Slime: il manga

L’anime di That Time I Got Reincarnated as a Slime è basato sulla serie di light novel giapponesi fantasy scritte da Fuse e illustrate da Mitz Vah. A marzo 2021 sono stati pubblicati diciassette volumi. Kodansha ha pubblicato l’adattamento manga mentre in Italia è edito dalla casa editrice Star Comics con il nome Vita da slime:

Perdere la vita in seguito a un’aggressione non è certo una bella esperienza… Figuriamoci se poi ci si reincarna in un essere gelatinoso, per di più cieco e sordo, e si viene catapultati in un mondo completamente diverso da quello che si è lasciato! È ciò che accade a Satoru, che intraprende un’assurda avventura nei panni di uno slime!

Armato delle due abilità uniche “predatore”, che gli consente di sottrarre i poteri agli avversari, e “grande saggio”, che gli permette di conoscere ogni cosa che lo circonda, Satoru dovrà farsi strada in un universo abitato da draghi, goblin, bestie varie e tizi di mezz’età…!

