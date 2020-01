The Batman, al via le riprese: regista condivide la prima foto dal set

Finalmente, per la gioia di tutti i fan che attendono il debutto del nuovo show diretto da Matt Reeves, sono iniziate ufficialmente le riprese. Dunque, per condividere questo “evento” con il mondo intero, il regista di The Batman ha deciso di pubblicare su Twitter la prima foto scattata sul set. Come ormai tutti sapranno, il personaggio del giovane Batman, nella nuova pellicola cinematografica, sarà Robert Pattinson. Come anticipato dalle molte voci di corridoio che sono circolate nell’ultimo periodo, i fan dell’Uomo Pipistrello dovranno aspettarsi numerose sorprese.

In ogni caso, ciò che lascia tutti col fiato sospeso e che aumenta la curiosità di assistere all’uscita dell’attesissima pellicola cinematografica diretta da Matt Reeves, riguarda il costume che indosserà Batman. Infatti, secondo le indiscrezioni, pare sia qualcosa di totalmente nuovo e diverso rispetto a come siamo comunemente abituati a vederlo. Ovviamente, quella del costume è solo una delle tante novità che dovranno essere scoperte. Infatti, la stessa curiosità riguarda la Batmobile la quale, certamente, lascerà a bocca aperta i molti fan dell’Uomo Pipistrello.

Sicuramente, considerato il fatto che le riprese sono ormai iniziate, alcuni importanti dettagli in merito al nuovo film di The Batman potrebbero trapelare nei prossimi giorni. In ogni caso, ricordiamo che la pellicola cinematografica avrà un cast composto da attori del calibro di Jeffrey Wright che sarà James Gordon, ma anche Zoë Kravitz che interpreterà Catwoman e Paul Dano il quale vestirà i panni di The Riddler. Ma ci saranno anche Colin Farrell, Andy Srkis e Jonh Turturro, che saranno rispettivamente il Pinguino, Alfred Pennyworth e il boss Carmine Falcone. Ebbene, per vedere tutti questi personaggi all’azione, non ci resta che attendere il debutto di The Batman previsto il prossimo anno, esattamente il 25 giugno del 2021.