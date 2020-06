The Batman – debutterà un nuovo Joker?

Nella tarda serata di ieri si è diffusa una voce tutta da corroborare secondo cui, a dispetto della produzione ancora ferma, Warner Bros. avrebbe esteso il progetto di Matt Reeves che partendo da The Batman porterebbe ad una trilogia in cui a fare da perno ci sarebbe l’introduzione di un nuovo Joker.

Sfumerebbero così non solo le possibilità di un incontro fra il nuovo Batman, Robert Pattinson, e il Joker di Joaquin Phoenix – incontro già di per sé poco probabile – ma anche quelle di un ritorno di Jared Leto in un Joker 2.0 visto il rinnovato interesse intorno alla Suicide Squad di David Ayer che si vocifera prossima ad ottenere una Director’s Cut come accaduto per Zack Snyder e la sua Justice League.

La voce parlerebbe addirittura di riferimenti al villain già nel primo film ma il tutto sembra essere decisamente poco chiaro anche alla luce delle dichiarazioni dello stesso regista che ha spiegato che il suo approccio al personaggio è “umano” [humanist in originale – NdA] che è stato possibile solo grazie al completo controllo creativo concessogli dalla Warner Bros., condizione senza la quale non avrebbe accettato l’incarico.

Matt Reeves ha sempre sottolineato come The Batman non rinarrerà le origini del personaggio e che il suo approccio per questo progetto è stato diverso da come solitamente si fa quando vengono proposti incarichi riguardanti i supereroi e/o i film ad altissimo budget.

Da questo punto di vista il regista si ritiene molto fortunato e che il suo pitch non è mutato: se lo avessero rifiutato non lo avrebbe cambiato nel tentativo di ottenere comunque il lavoro.

Reeves ha spiegato che non sarà una storia sulle origini ma che comunque saranno parte integrante della narrazione in quanto hanno contribuito a rendere Batman il personaggio che vedremo sullo schermo. Bruce Wayne è in difficoltà e sta lottando per superare una serie di ostacoli e un trauma. Il che non significa necessariamente che comprenda quello che ha inevitabilmente messo in moto: Batman si sta ancora “formando”. Al centro c’è l’idea della parte più recondita di sé stessi e quello che guida ognuno di noi nella vita… quanto questi due fattori possono essere sfruttati anche se non si riesce a pieno a comprenderli. Ci sarà molta psicologia ed emotività che saranno elementi che verranno esplorati insieme alla corruzione che dilaga a Gotham che è un tema quanto mai rilevante. Anzi lo è sempre, ma oggi è particolarmente sentito e forse, dal mio punto di vista, più che in altri momenti storici.