The Batman: John Turturro si unisce al cast del film

Un nuovo nome va ad aggiungersi a quelli che compongono il cast dell’attesissimo film The Batman. Si tratta di John Turturro, il quale, a quanto pare, vestirà i panni di Carmine Falcone, nonché il boss della malavita di Gotham City. La notizia ufficiale è arrivata nei giorni scorsi ed è stata divulgata da Matt Reeves attraverso un post su Twitter che troverete di seguito. Insomma, dopo aver appreso circa un mese fa dell’arrivo nel cast di Colin Farrell, che vestirà i panni del Pinguino, è ufficiale l’arrivo di una new entry e della parte da villain a lui affidata.

Il personaggio che verrà interpretato da John Turturro apparse per la prima volta sullo storico fumetto Batman: Anno uno, risalente alla fine degli anni ’80, precisamente nel 1987. Molti anni dopo, nel 2005, arrivò nelle sale cinematografiche attraverso la pellicola di Batman Begins realizzata dal grande Christopher Nolan. In quel caso, fu Tom Wilkinson a vestire i panni di uno dei più grandi nemici di Batman. E, in seguito, fu inserito anche tra i protagonisti della serie di Gotham.

Dunque, a quanto pare, il regista di The Batman sta scegliendo, e sicuramente ne sceglierà altri ancora, alcuni dei nomi più importanti per il suo nuovo show. Per il momento nel cast, oltre a Robert Pattinson che come ben sappiamo vestirà i panni del protagonista e alla new entry John Turturro, ci saranno anche Colin Farrell insieme a Zoe Kravits, Paul Dano, Jeffrey Wright e anche Andy Serkis. In attesa di scoprire quali saranno gli altri nomi che si aggiungeranno a quelli poc’anzi citati, cosa ne pensate dell’arrivo di John Turturro? E cosa ne pesate dal ruolo a lui affidato? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.