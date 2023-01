La serie ispirata al celebre gioco di Naughty Dog è iniziata e già dal primo episodio di The Last of Us numerosi easter egg e curiosità sono spuntati come… funghi. Tra i dettagli emersi nel corso dell’episodio 1, c’è un indizio significativo sul personaggio di Ellie e l’infezione del Cordyceps, il fungo parassita che ha decimato la razza umana. Come verrà approfondito nel corso della serie e quanto sarà diverso rispetto al gioco?

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

The Last of Us, Ellie e la sua immunità

Nel corso del primo episodio di The Last of Us, andato in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio, in contemporanea assoluta con HBO, ci è stata presentata la vita post-apocalittica della zona di quarantena di Boston, dopo che Joel (Pedro Pascal) ha perso sua figlia vent’anni prima, quando un fungo assassino ha iniziato a infestare il genere umano. Joel e Tess (Anna Torv) fanno i contrabbandieri per sopravvivere e sono costretti a prendere con loro come merce di scambio Ellie (Bella Ramsey), se vogliono ottenere un camion per cercare il fratello di Joel. La scena finale del primo episodio di The Last of Us porta gli spettatori a domandarsi perché Ellie sia così importante.

Per chi ha giocato all’opera originale, non sorprenderà scoprire la rivelazione alla fine dell’episodio sull’immunità di Ellie. La ragazza ha una cicatrice come prova di un morso infertole da un infetto. Lei, però, non si è trasformata in una delle creature rese pericolose dal fungo, dato che la maggior parte degli infetti nel mondo di The Last of Us inizia a trasformarsi entro 24-48 ore dal contatto. Non è chiaro come Ellie sia diventata immune all’epidemia del Cordyceps. Ci sono alcune teorie, nate dal gioco, che trovano ulteriore spazio all’interno della serie.

Una di queste è legata all’inclusione di Ashley Johnson in The Last of Us della HBO: Johnson è stata l’attrice che ha dato volto e voce a Ellie sia in The Last of Us Part I che in The Last of Us Part II. Nel trailer della serie, è possibile vederla mentre tiene in braccio un neonato. Molti hanno subito pensato che possa aver dato lei la luce alla stessa Ellie ed effettivamente il coinvolgimento dell’attrice originale di Ellie nei panni di sua madre, sarebbe un azzeccato, perfetto “cameo”. Ma se ciò sarà vero o no, rimane ancora da spiegare come la ragazza sia diventata immune.

Alcuni hanno supposto che la madre di Ellie, conosciuta nel gioco col nome Anna, abbia avuto un ruolo fondamentale per la sua immunità. Nel primo episodio non viene confermata questa ipotesi, ma è possibile sentire nel corso di un dialogo tra Ellie e Marlene, leader delle Luci di Boston, un riferimento ad Anna. In particolare, Marlene rivela che lei e sua madre erano vecchie amiche.