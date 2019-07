The Mandalorian: Favreau riceve i consigli di George Lucas

mbrerebbe che nel corso delle riprese di The Mandalorian, lo sceneggiatore Jon Favreu avrebbe ricevuto importanti consigli da parte di George Lucas.

Sembrerebbe che nel corso delle riprese di The Mandalorian, lo sceneggiatore Jon Favreu avrebbe ricevuto importanti consigli proprio da parte di George Lucas. Non poteva esserci regalo migliore per lo sceneggiatore che avere i consigli di colui il quale ha creato il franchise di Guerre Stellari. Infatti Jon Favreau ha confermato di aver avuto modo di parlare con George Lucas e di aver ricevuto utili insegnamenti. Queste le parole dello sceneggiato in merito al dialogo con il famoso regista:

“Abbiamo parlato a lungo. Una cosa che mi ha detto è stata “ricordati Jon, il vero pubblico di ogni storia e ogni mito sono i ragazzi”. Questo perché George è un sostenitore di Joseph Campbell”.

Jon Favreau avrebbe affermato subito dopo:

“Le storie piacciono anche agli adulti, e raccontarle serve per diffondere una certa conoscenza alle generazioni future, ai bambini che cresceranno, dando loro delle linee guida su come agire, per fargli capire gli errori commessi in passato. La speranza è quella di impartirgli insegnamenti senza le difficoltà precedenti”.

Dunque questi sarebbero stati gli importanti consigli di George Lucas per la nuova serie TV The Mandalorian. Del cast faranno parte Pedro Pascal, che interpreterà un guerriero solitario in viaggio verso alcune sconosciute terre della Galassia e ci saranno anche Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Carl Weathers e Emily Swallow. La serie televisiva farà il suo debutto sul servizio streaming Disney+ a partire dal 12 novembre prossimo.

Siete curiosi di vedere la nuova serie televisiva di The Mandalorian ambientata nell’universo di Star Wars?