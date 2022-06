Il cast di The Umbrella Academy rappresentato da Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher, Justin H. Min e Genesis Rodriguez si è unito alla moderatrice Felicia Day durante la Netflix Geeked Week 2022 per rivelare nuovi dettagli sulla terza stagione della serie e mostrare anteprime e clip inedite prima dell’uscita prevista sulla piattaforma il 22 giugno.

The Umbrella Academy sta per tornare: ecco le clip inedite della terza stagione

Nei nuovi episodi della terza stagione della serie i fratelli Hargreeves dovranno vedersela con la “concorrenza” di un altro istituto per ragazzi dotati di superpoteri: quello degli Sparrow, per l’appunto.

Netflix ha appena pubblicato un video in cui il cast della serie ci parla di quello che dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi ma non solo perché sono state condivise delle scene che mostrano i protagonisti arrivare all’Hotel Obsidian.

Nel video, che potete vedere qui sotto, i protagonisti entrano nell’edificio che, dopo un passato glorioso, è diventato un luogo perfetto dove nascondersi. Infatti, come ben sappiamo, parte della stagione si svolgerà all’interno o nei dintorni dell’Hotel Oblivion, la prigione extradimensionale dove Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) ha tenuto imprigionati suoi nemici più pericolosi. Infine, il teaser conferma il lasso di tempo in cui che The Umbrella Academy 3 farà il suo ritorno su Netflix.

A proposito della terza stagione

The Umbrella Academy 3 riprenderà da dove si è interrotta la seconda stagione. Dopo aver scongiurato la fine del mondo nel 1963, i ragazzi sono tornati al presente, dove però hanno scoperto con grande stupore come è stata cambiata la loro linea temporale. Sir Reginald è ancora vivo e ora guida la Sparrow Academy, insieme a Ben, anch’egli ancora vivo, che ricopre la posizione di Sparrow Numero Due ed è descritto come un “tattico machiavellico“.

Il resto degli Sparrow è stato scelto lo scorso gennaio: Justin Cornwell come Marcus/Numero Uno, Britne Oldford come Faye/Numero Tre, Jake Epstein come Alphonso/Numero Quattro, Genesis Rodriguez come Sloane/Numero Cinque e Cazzie David come Jayme/Numero Sei . Il casting dell’ultimo Sparrow, Christopher non è stato ancora annunciato.