The Walking Dead ritorna con un albo speciale dedicato a Negan

Lo scorso luglio, a sorpresa, Robert Kirkman e Charlie Adlard aveva chiuso con il #193 l’epopea della serie a fumetti di The Walking Dead lasciando sgomenti fan e lettori per la scelta ben consci che il franchise avrebbe continuato a vivere solo attraversi i prodotti derivati – nello specifico le serie TV.

Tuttavia il premiato team creativo ha deciso di ritornare a scrivere e disegnatore qualcosa per la serie a fumetti che vedrà la luce il prossimo luglio, si tratta di Negan Lives #1, un albo one-shot di 36 pagine che sarà distribuito gratuitamente nelle fumetterie USA.

L’albo nasce dalla volontà di Robert Kirkman di aiutare le fumetterie in difficoltà dopo la chiusura forzata causata dall’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus partecipando attivamente alla campagna #backthecomeback indetta dal distributore ex-monopolista Diamond Comic Distributors.

Kirkma e Adlard hanno confermato che l’albo sarà disponibile solo in formato cartaceo nelle fumetterie, non avrà quindi riedizioni digitali, e che il 100% delle entrate generate dalla sua vendita andrà ai negozianti che fanno “un lavoro estenuante” per allargare la cultura e il bacino di lettori di fumetti in prima linea ogni giorno.

Negan Lives #1 ci mostrerà quello che è accaduto a Negan dopo che una società che si sta lentamente ricostituendo l’ha spinto verso isolamento. Avevamo incontrato Negan l’ultima volta in The Walking Dead #174.

Come ben sappiamo in Italia, The Walking Dead è pubblicato da saldaPress che dopo aver completa l’edizione in volume sta per completare anche la riedizione in formato bonellide con l’uscita del mastodontico cofanetto The Walking Dead – In Aeternum che raccoglierà il ciclo finale della serie con 4 copertine variant firmate da Stefano Caselli, Giuseppe Camuncoli, Carmine Di Giandomenico e Lorenzo De Felici e la singola variant del numero 67

La serie creata da Robert Kirkman è diventata una serie TV (che a sua volta ha dato origine a diversi spin-off, televisivi e presto anche cinematografici), un ciclo di romanzi, videogame, giochi da tavolo, merchandising e tantissime altre cose che è impossibile riassumere qui. In altre parole, The Walking Dead è entrato nella leggenda e non ne uscirà facilmente segnando un’epoca del fumetto e della narrazione contemporanea.

