The Witcher: Netflix rilascia un grafico per spiegare la timeline della serie

Per chi non è avvezzo al mondo di The Witcher e non ha letto i romanzi dai quali la recentissima e omonima serie TV targata Netflix è tratta, potrebbe aver trovato piuttosto difficoltoso il seguire le vicende di Geralt di Rivia e compagni, poiché in ogni singolo episodio della serie la linea temporale della narrazione continua a saltare avanti e indietro, presentando vicende all’apparenza slegate tra loro.

Ecco quindi che nei giorni scorsi Netflix ha deciso di venire in aiuto dei propri abbonati pubblicando in un tweet un grafico della timeline della serie TV, presentato in modo lineare, così da fare chiarezza per chi fosse stato colto da una completa confusione alla visione degli episodi.

A quick crash course in the multiple timelines of The Witcher. #TheWitcher pic.twitter.com/qdBVq7ih7R — NX (@NXOnNetflix) January 7, 2020

Osservando il grafico, gli appassionati del franchise che hanno letto i romanzi di The Witcher, scritti dall’autore polacco Andrzej Sapkowski, avranno notato una discrepanza tra la linea temporale della serie TV rispetto a quella della saga letteraria.

L’incontro tra Geralt di Rivia e la bella maga Yennefer, infatti, nei romanzi avviene prima dell’avventura in Temeria del Witcher in cui si assiste allo scontro con la strige e non viceversa come invece accade nella serie Netflix.