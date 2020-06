The Witcher: ecco quando riprenderà la produzione della seconda stagione

La produzione della seconda stagione di The Witcher, serie che vede come protagonista Henry Cavill e interrotta a causa della pandemia di Coronavirus, riprenderà presto. A comunicarlo l’account Twitter ufficiale dello show che recentemente ha annunciato la data ufficiale dell’inizio dei lavori.

L’annuncio è stato dato sotto forma di poesia in rima come se a scriverla fosse stato il bardo Ranuncolo interpretato da Joey Batey la quale termina con la data di ripresa dei lavori: 17 agosto 2020. Questa nuova stagione includerà delle novità tra cui Kim Bodnia che si unisce al cast nei panni di Vesemir, il mentore di Geralt di Rivia.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020