Through the Ages, in arrivo l’espansione New Leaders & Wonders

In arrivo la prima espansione del gioco gestionale Through the Ages, che sarà dedicata ai leader e agli inventori che hanno cambiato la storia dell'uomo.

L’editore Czech Games Edition realizzerà una nuova espansione per il gioco in scatola gestionale Through the Ages: A Story of Civilization. La nuova espansione si chiamerà New Leaders & Wonders e vedrà coinvolto nuovamente il game designer Vlaada Chvátil.

Through the Ages: A Story of Civilization (in Italia localizzato da Cranio Creations con il titolo Through the Ages: Rivivi la storia della civiltà) è un gioco gestionale del 2006, per 2-4 giocatori, in cui i giocatori dovranno sviluppare la propria civiltà partendo dall’antichità fino ai tempi moderni.

I giocatori dovranno guadagnare punti sviluppando aspetti quali religione, letteratura, architettura e trattati internazionali, scegliendo quale tra questi influenzeranno di più la propria civiltà. Ciò vuol dire che ogni giocatore potrà decidere la propria strategia, scegliendo di privilegiare taluni aspetti invece che altri e se progredire in maniera pacifica o meno.

Quale sarà l’eredità che lascerete, per cui la storia si ricorderà di voi? La vostra civiltà avrà lasciato il segno per aver incoraggiato le arti, guidato una crociata o costruito un impero basato sul consumismo?

L’espansione New Leaders & Wonders, celebrerà i grandi leader e i geniali inventori del passato, che grazie alla propria immaginazione hanno cambiato per sempre il corso della storia.

Questi grandi uomini e donne sono stati in grado di trasmettere una grande eredità alle generazioni successive e l’espansione aggiungerà al gioco base dei nuovi contenuti che arricchiranno l’aspetto militare e bellico delle civiltà, aggiungendo nuove meraviglie, leader e carte militari.

Through the Ages: New Leaders & Wonders richiederà il gioco base per essere utilizzata e manterrà lo stesso numero di giocatori (2-4).

L’espansione, in inglese, sarà messa in commercio a partire da questo autunno. Czech Games Edition non ha ancora comunicato né il prezzo né se prevederà di localizzare l’espansione per il mercato italiano.