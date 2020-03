Todd McFarlane ci insegna a disegnare Batman

Todd McFarlane, il leggendario creatore di Spawn e disegnatore di Spider-man, è protagonista di un divertente video sul canale YouTube DC dedicato ai più piccolo DC Kids in cui spiega i segreti per disegnare fra gli altri Batman e Batgirl.

Il disegnatore ha recentemente lanciato una nuova linea di action figures denominata DC Multiverse – che potete vedere in primo piano nel video stesso – dedicata agli eroi DC.

Eccovi il video integrale:

Todd McFarlane ha esordito come disgnatore proprio per DC nel 1984, il suo lavoro più famoso è Batman Anno Due prima di passare nel 1988 alla Marvel dove, lavorando su Spider-man diventerà uno dei disegnatori più acclamati degli anni ’90.

Nel 1992 fonda la Image insieme a Rob Liefeld, Jim Lee, Jim Valentino, Marc Silvestri e Whilce Portacio dando vita alla sua serie personale Spawn tutt’oggi ancora in corso di pubblicazione e prossimo protagonista di un nuovo adattamento cinematografico.

Parallelamente alla sua Todd McFarlane Productions, fonda la McFarlane Toys, che si occupa di action figure, all’inizio legate solo ai personaggi della serie Spawn e poi basate su soggetti e tematiche più varie. Il livello di qualità impone de facto un nuovo standard in questo settore e lo stesso target si sposta verso un pubblico più adulto, ispirandosi anche a personaggi iconici quali i cantanti (come Elvis Presley) e gli atleti di vari sport (baseball, hockey, football e basket). Non mancano serie di action figure ideate sui personaggi di film molto popolari come Terminator e Matrix.

Nel 1996 fonda anche la Todd McFarlane Entertainment, uno studio per film e animazioni. In collaborazione con la New Line Cinema, produsse nel 1997 il film Spawn producendo anche la serie animata Todd McFarlane’s Spawn, i video musicali Do the Evolution (1998) dei Pearl Jam, Freak on a Leash (1999) dei Korn e Land of Confusion (2006) dei Disturbed. Nel 2003 McFarlane ha creato anche il personaggio Necrid per il videogioco Soulcalibur II e nel 2011 ha collaborato alla realizzazione del videogioco Kingdoms of Amalur: Reckoning occupandosi dell’artwork.