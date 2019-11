Tokyo Ghoul: Touka vs Tsukiyama di Figurama Collectors

Figurama Collectors, direttamente dall'anime Tokyo Ghoul annuncia la statua che rappresenta l'epico scontro tra Touka e Tsukiyama.

Aprono i preordini per l’ultima creazione del team di Figurama Collectors, direttamente dall’anime Tokyo Ghoul la rappresentazione dell’epico scontro tra Touka e Tsukiyama in scala 1/6 per la linea Elite Fandom Statue.

Tokyo Ghoul è un anime (tratto dal manga scritto e disegnato da Sui Ishida) con al suo attivo diverse serie e tratta la storia di un giovane studente universitario, Ken Kaneki, a cui a causa di un grave incidente, vengono trapiantati gli organi di un ghoul un particolare tipo di mostro che vede gli esseri umani solamente come prede da cacciare e che si può nutrire esclusivamente di tale carne. Ken inizia subito a comprendere di essere diventato un mezzo-sangue ghoul in un mondo che di fatto ne è pieno ad insaputa di tanti umani. Affiliatosi ad un clan di Ghoul chiamato Anteiku farà la conoscenza con Touka, con la quale stringerà un fortissimo rapporto.

Tokyo Ghoul: Touka VS Tsukiyama Elite Fandom Statue è un vero capolavoro in scala 1/6 che rappresenta la battaglia tra Touka e Tsukiyama. Questa statua segna anche un piccolo traguardo per il team di Figurama Collectors essendo la prima tra le loro creazioni ad avere come protagonista un personaggio femminile. Il diorama che accompagna la statua include sullo sfondo una vetrata della chiesa in cui si svolge lo scontro che sta andando in frantumi e che sarà in grado di illuminare i personaggi grazie all’utilizzo di particolari LED inseriti all’interno della statua. Alla lavorazione di questo prodotto ha partecipato uno scultore riconosciuto a livello mondiale come Keita Okada che ha donato all’ala di Touka una particolare complessità, catturandone in maniera egregia colori e forme. Come ogni statua di questo genere saranno sparsi quà e la diversi elementi che richiamano la serie stessa come ad esempio la benda sull’occhio che Kaneki perde durante il suo combattimento con Tsukiyama o la maschera di coniglio di Touka.

Questa statua ha inoltre un pregio, quello di fare un utilizzo sapiente dei materiali che passano dalla resina polimerica alla resina trasparente o ancora il PVC. A detta della casa produttrice questa statua nasce come la compagna perfetta per quella che raffigura Kaneki VS Yamori, rilasciata da pochissimo. Touka VS Tsukiyama, qualora foste interessati, è ordinabile sul sito di Figurama Collectors a questo indirizzo. Sarà limitata a 993 esemplari al mondo e comprenderà due ritratti alternativi, due busti in miniatura e una stampa ufficiale raffigurante lo contro. Il prezzo è di 825 Dollari con uscita stimata per fine 2020.