Tom and Jerry: trama e cast del film live action

Il tenace e sfortunatissimo gatto Tom e l’astuto e sagace topolino tornano al cinema con il loro primo film live action nel 2021, ecco tutto ciò che sappiamo finora sul progetto.

Tom e Jerry, coppia di animali che ha intrattenuto diverse generazioni (ed ispirato anche alcune cattivissime parodie come Grattachecca e Fichetto ne I Simpson) creata da Hannah-Barbera nel 1940, è stata protagonista di diversi corti prodotti dalla MGM che gli valsero persino numerosi Premi Oscar, serie animate e persino un film per il cinema, ma per la primissima volta, verrà realizzata in CGI e si muoverà in mezzo a persone in carne ed ossa.

Stando quanto dichiarato dall’Hollywood Reporter, nel film che li vedrà protagonisti, Tom e Jerry vengono cacciati dalla loro casa, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e fa decidere ai due di prendere strade diverse. Tuttavia il destino è beffardo, e quando Jerry sceglie un lussuoso hotel di New York City come nuova casa, la truffatrice Kyla (Chloë Grace Moretz, Kick-Ass) appena assunta come impiegata, per non perdere il suo lavoro di copertura dovrà evitare che il topo rovini un importante matrimonio il cui ricevimento verrà ospitato nella struttura. La sua soluzione? Adottare un gatto per dargli la caccia, Tom. Ha inizio l’ennesima guerra tra i due, chi vincerà riceverà come premio una nuova lussuosissima casa.

Esattamente come nei cartoni animati, anche nei film, Tom e Jerry non parleranno. Nella pellicola tra gli “umani” prenderanno parte anche Michael Pena (Ant-Man, Narcos), Ken Jeong (Community, Una Notte da Leoni), Rob Delaney (Deadpool 2) ed il wrestler Colin Jost. Tim Story (I Fantastici 4 e Silver Surfer) sarà il regista, mentre a scrivere la sceneggiatura e ricoprire il ruolo di produttore esecutivo insieme a Christopher DeFaria (Tremors 2, Amytiville Horror), Adam Goodman (Tartarughe Ninja, G.I. Joe, World War Z).

Tom and Jerry arriverà nei cinema ad il 16 aprile 2021.