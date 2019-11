Ultraman: il nuovo fumetto sarà prodotto dalla Marvel!

Marvel e Tsuburaya Productions, in occasione del Tokyo Comic Con, hanno comunicato a tutto il mondo della chiusura di un importante collaborazione, che porterà la realizzazione di fumetti e graphic novel basati su Ultraman.

Per chi non lo sapesse, Ultraman è una potentissima quanto gloriosa proprietà giapponese che ha conquistato tutti gli appassionati durante il secolo scorso. Infatti, le nuove storie della Marvel saranno basate interamente sulla prima generazione dei programmi televisive dell’eroe.

“Essendo uno dei franchise più famosi al mondo, Ultraman ha riunito alcuni dei fandom più appassionati della cultura pop, e non vediamo l’ora di portare la sua storia a un numero ancora maggiore di fan in tutto il mondo“, ha spiegato il direttore generale Marvel, C. B. Cebulski.

“Come la Marvel, Ultraman ha affascinato le generazioni raccontando storie spettacolari radicate nel mondo reale, e continua ad essere un classico amato attraverso i suoi spettacoli televisivi, film, giocattoli, giochi, fumetti e altro ancora“, ha concluso il direttore.

Purtroppo, bisogna specificare che Marvel e Tsuburaya Productions non hanno ancora comunicato alcun dettaglio sulla commercializzazione dei nuovi fumetti, ma seguiranno sicuramente dettagli in merito nei prossimi mesi.