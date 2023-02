Tutte le uscite Planet Manga di febbraio 2023 così come calendarizzate dal sito ufficiale dell’editore modenese. Da segnalare fra le novità Heart Gear, No Love Zone e Songgot.

Le uscite Planet Manga di febbraio 2023

Le uscite Panini DC Italia del 2 febbraio 2023

NO LOVE ZONE 1

Autore: Kousuke Satake

14,5×20, B., 304 pp., col. • Euro 14,90

Contiene: No Love Zone 1

PENSAVO DI AVER TROVATO L’AMORE, MA ERA IL MIO NUOVO CAPO… Lee Eungyeom, un giovane impiegato, si invaghisce di uno sconosciuto incrociato casualmente in metropolitana. Ben presto scopre che quel bellissimo uomo è il nuovo responsabile del suo team di lavoro, Han Jihyeok…

Beast Complex III

ARRIVA LA TERZA RACCOLTA DI STORIE BREVI AD ARRICCHIRE IL MONDO DI BEASTARS Le difficoltà di convivenza tra erbivori e carnivori sono frutto di un insieme di fattori che vanno ben oltre le differenze di specie. La comprensione reciproca è un traguardo che va conquistato con coraggio, superando pregiudizi e barriere.

SONGGOT 1 (DI 6)

Autore: Choi Kyu-sok

15,2×22, B., 248 pp., b/n • Euro 12,90

Contiene: Awl 1

UNO STUPEFACENTE RITRATTO DI UN PAESE ATTRAVERSATO DA MOLTEPLICI TENSIONI Tra gli anni Novanta e Duemila, in una Corea del Sud duramente colpita dalle ricadute della crisi finanziaria asiatica, un giovane e rampante responsabile nella grande distribuzione unisce le forze con un attivista sindacale per una battaglia sociale. Tratto da una storia vera! IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SONGGOT – THE PIERCER.

One Punch Man 26

L’IMPENSABILE STA PER AVVENIRE I classe S dell’Associazione eroi sono in difficoltà e non è escluso che possano essere quasi tutti sconfitti. C’è chi ancora combatte senza volersi arrendere… e chi invece lo sta facendo senza troppi problemi. Un numero epico da leggere e rileggere!

Black Butler – Il Maggiordomo Diabolico 32

Star Wars – L’Alta Repubblica: L’Equilibrio in Bilico 2

Le altre uscite:

The Best of Planet Manga – Steelbox Collection: Assassination Classroom

Drifting Dragons 13

Kitchen of Witch Hat 4

Parno Graffiti

Rooster Fighter 2

Aragane no Ko – Diamond in the Rough 2

Konosuba! – This Wonderful World 12

One Punch Man 26 Variant

MIERUKO-CHAN 1

Le uscite Panini DC Italia del 9 febbraio 2023

Undead Unluck 8

UNA BATTAGLIA PER OTTENERE VENDETTA Summer è stato individuato a Taiwan. Là Shen incontra qualcuno dolorosamente legato al suo passato e ha inizio un duro scontro. Shen non sembra però in grado di avere la meglio, così Andy lo sprona a fare squadra per proteggere ciò che ha di più caro.

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 2

SFIDE SEMPRE PIÙ COMPLICATE PER GLI STUDENTI DELLA DEATH WEAPON MEISTER ACADEMY Come recuperare una leggendaria spada sacra? Come affrontare una katana demoniaca? Intanto, gli incontri con la strega Medusa e lo spadaccino Crona rischiano di segnare nel profondo il futuro della falce magica Soul Eater…

Le altre uscite:

La Leggenda di Arslan 17

Agente 008 17

Moriarty the Patriot 18

Demon Slave 7

Naruto 2

One-Punch Man 15

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 2

Naruto 1

Le uscite Panini DC Italia del 16 febbraio 2023

DEADPOOL SAMURAI 1 (DI 2)

Autori: Sanshiro Kasama, Hikaru Uesugi

Febbraio 2023 •13×18, B., 224 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Deadpool Samurai 1

Deadpool sbarca nei manga grazie a un’epica collaborazione tra Marvel e Shonen Jump+! Il più pazzo antieroe americano esce dall’universo dei comics e si reca in Giappone per unirsi a una filiale ufficiale degli Avengers, la Samurai Squad!

Songgot 2

DALLO STESSO AUTORE DI HELLBOUND Alla fine degli anni 90, durante una crisi finanziaria che ha colpito duramente la Corea del Sud, due uomini si battono per i diritti dei lavoratori: Goo Goshin, carismatico e inflessibile sindacalista, e Lee Sooin, manager attivo nella grande distribuzione. IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SONGGOT: THE PIERCER.

Blue Lock 19

SI ALZA IL SIPARIO SULLA FASE DUE DEL BLUE LOCK. Il confronto con i campioni delle principali leghe europee è un’occasione irripetibile per i giovani calciatori selezionati da Jinpachi Ego. Chi si sarà evoluto abbastanza per competere con superstar di tale livello?

Le altre uscite:

Proteggi la Mia Terra 10

Sasaki e Miyano 6

Ragna Crimson 11

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 17

L’Usuraio 39

Gleipnir 12

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 4

Maximum Berserk 27

The Witch and the Beast 1 – Cut-Price Edition

Otherside Picnic 3

Le uscite Panini DC Italia del 23 febbraio 2023

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 3

L’OCCASIONE DI SVELARE UN GRANDE SEGRETO L’evasione di un pericoloso prigioniero consente a Medusa di rinforzare il suo gruppo, potendo così puntare al risveglio del Kishin, mentre il legame tra Maka e Soul viene messo alla prova. Alla DWMA è anche periodo di esami e celebrazioni…

No Love Zone 2

INFRANGERE UN MURO Nonostante Jihyeok abbia chiesto scusa per il proprio comportamento a Eungyeom, il rapporto tra i due è ormai compromesso. Ma l’ennesimo problema in azienda permetterà a Jihyeok di dimostrare il proprio pentimento…

MARMALADE BOY – ULTIMATE DELUXE EDITION 1

Autore: Wataru Yoshizumi

14,5×21, C., 248 pp., b/n e col. • Euro 12,90

Contiene: Marmalade Boy Kanzenban 1

I piccoli problemi di cuore di Miki e Yu, due adolescenti che si ritrovano a sorpresa nella stessa famiglia allargata, scritti e disegnati dall’autrice di Streghe per amore, Solamente tu e tanti altri successi, Wataru Yoshizumi.

21st Century Boys: Ultimate Deluxe Edition 12

L’AMICO È STATO DAVVERO SCONFITTO? O SI TRATTA ANCORA UNA VOLTA DI UNA SUA CRUDELE MACCHINAZIONE? Kenji dovrà venire a capo di questo enigma prima di chiudere tutte le faccende rimaste in sospeso. La straniante conclusione del capolavoro di Naoki Urasawa che ha saputo sedurre e sconvolgere gli appassionati di tutto il mondo!

EVANGELION ILLUSTRATIONS 2007-2017

Autore: khara

25,5×33, B., 176 pp., col., con sovraccoperta • Euro 30,00

Contiene: Evangelion Illustrations 2007-2017

Centinaia di immagini che spaziano dal materiale promozionale di Rebuild of Evangelion al merchandising, fino alle collaborazioni pubblicitarie che hanno visto come testimonial gli amatissimi protagonisti della serie più celebre della storia degli anime.

THE BOY AND THE BEAST – DOUBLE EDITION 1 (DI 2)

13×18, B., 368 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 12,90

Contiene: Bakemono no Ko 1/2

Un ragazzo vaga per Tokyo. È notte. Il solo a rivolgergli la parola è uno strano individuo dall’aspetto bestiale. Viene da un mondo parallelo, dove combatte per vivere… Il fumetto tratto dall’omonimo film animato del regista di Summer Wars Mamoru Hosoda.

DURANKI 1

Autori: Kentaro Miura, Studio Gaga

23 febbraio 2023 • 13×18, B., 256 pp., b/n • Euro 5,20

Contiene: Duranki 1

Né uomo, né dio; né maschio, né femmina. Ušumgal è solo, nello spazio tra il Cielo e la Terra. Armato solo del suo nome e del suo talento, è destinato a cambiare il mondo… Un volume unico con i sette capitoli della storia e una raccolta di materiali extra inediti.

Eyeshield 21 – Complete Edition 10

