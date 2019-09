Uzumaki: l’inquietante teaser trailer dell’anime tratto dal capolavoro di Junji Ito

Uzumaki, il manga horror capolavoro di Junji Ito diventa un anime in quattro episodi per Adult Swim in arrivo nel 2020.

Uzumaki, il manga horror capolavoro creato dal maestro del brivido Junji Ito, godrà di un adattamento animato in quattro episodi prodotti da Adult Swim in arrivo nel 2020, di cui è stato divulgato un inquietante teaser trailer.

I fan dell’horror che hanno già familiarità con le opere di Junji Ito saranno senza dubbio entusiasti di scoprire che Toonami, il contenitore notturno di opere animate destinate ad un pubblico adulto di Adult Swim, ha messo in cantiere una miniserie in quattro parti basata su Uzumaki, manga del 1998 ambientato a Kurozu-cho, un piccolo villaggio affacciato sul Mar del Giappone, i cui abitanti sono caduti vittima di una maledizione sovrannaturale che li fa ossessionare in modo paranoico con le spirali (in giapponese “Uzumaki”, per l’appunto) che poco alla volta li fa sprofondare in una pazzia senza ritorno. La regia dell’adattamento animato sarà affidata ad Hiroshi Nagahama (Mushishi, Fruits Basket, School Rumble), a comporre la colonna sonora Colin Stetson (Hereditary – Le Radici del Male) e verrà sviluppata da Production IG USA. Nel 2000 il manga venne già adattato in un live action giapponese nel 2000, sotto la regia di Higuchinsky.

Questo è un periodo d’oro per il mangaka: infatti un’altra sua celebre opera verrà presto adattata, stavolta con una serie TV live action, parliamo di Tomie (che a sua volta ha già goduto di diversi adattamenti cinematografici in patria), che sarà prodotta da Sony Picture Television e Universal Content Productions, e verrà distribuita Quibi, un servizio mobile che raccoglie ed ospita numerose produzioni indipendenti. Ito è un artista molto apprezzato in patria, tant’è che oltre a manga, anime, cinema e serie TV, il suo talento ha quasi toccato anche la sfera videoludica: infatti, prima della sua cancellazione da parte di Konami, il grande Hideo Kojima (Metal Gear Solid) ed il leggendario Guillermo del Toro (Il Labirinto del Fauno, Hellboy, La Forma dell’Acqua), gli chiesero di prendere parte al survival horror P.T. come designer.

I quattro episodi di Uzumaki arriveranno su Adult Swim nel 2020.